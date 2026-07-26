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Jermain Defoe fue acusado de no asistir a los entrenamientos, lo que llevó al director del Woking a rescindir su contrato tras cuatro meses al frente del equipo
El Woking explica la repentina salida de Defoe por «crecientes preocupaciones».
El director deportivo del Woking, Jody Brown, ha explicado por qué el club rescindió el contrato de Defoe tras solo cuatro meses. El exdelantero del Tottenham y de Inglaterra fue destituido el jueves después de seis partidos de liga, y el equipo de la National League busca ahora un nuevo entrenador para la próxima temporada.
Brown admitió que él había fichado a Defoe, pero señaló que las «crecientes preocupaciones» en todas las áreas del club llevaron a su despido. Según el directivo, las opiniones de jugadores, cuerpo técnico y otros departamentos cuestionaron el compromiso del técnico en las semanas previas a su salida.
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Brown explica sus preocupaciones sobre la conducta de Defoe
Al explicar la decisión, Brown asumió la responsabilidad del nombramiento de Defoe y detalló por qué el club decidió poner fin a su etapa.
«La recomendación de nombrar a Jermain como entrenador fue mía, y asumo toda la responsabilidad por ello», declaró en la página web oficial del club. «Tras reunirme con él en varias ocasiones, creí que era la persona adecuada para llevar al club hacia una nueva y emocionante era... Sin embargo, en las últimas semanas se habían recibido comentarios de todo el club, incluidos los jugadores, el cuerpo técnico y otros departamentos, en relación con una creciente preocupación».
Además, afirmó que Defoe y su asistente faltaron a compromisos clave durante la pretemporada y concluyó: «Se convocó una reunión con los directivos, el entrenador, su asistente y el jefe de operaciones para revisar los preparativos. Ni Jermain ni su asistente acudieron a esa reunión ni al entrenamiento de ese día».
Defoe cuenta su versión de los hechos
Defoe ofreció una versión diferente de los hechos tras su marcha, insistiendo en que las circunstancias entre bastidores le impedían continuar, a pesar de su confianza en el proyecto.
Declaró: «Por desgracia, las circunstancias han hecho que, en última instancia, me resultara imposible seguir en el cargo. Estoy muy orgulloso del trabajo realizado durante mi etapa en el club y sentía de verdad que estábamos construyendo algo especial».
El técnico, de 43 años, deja el cargo tras 116 días al frente del equipo, con un balance de dos victorias y una derrota en seis partidos de liga. Su último encuentro fue una derrota 1-0 en un amistoso de pretemporada ante el Braintree Town, antes de que se rompieran las relaciones entre el entrenador y el club.
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El Woking busca nuevo entrenador
El Woking debe actuar con rapidez para nombrar a un sustituto antes del inicio de la temporada de la National League, pues se acerca el partido inaugural contra el Sutton United. El club se enfrenta ahora a la tarea de recomponerse tras un nombramiento que terminó en desacuerdo público.
Para Defoe, esta breve etapa supone su primer cargo como entrenador de primer equipo tras sus anteriores puestos en el Rangers y el Tottenham, y se espera que el exdelantero aproveche esta experiencia de cara a su próxima oportunidad.
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