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USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP
Mohamed Saeed

Traducido por

¡Jeremy Doku ya es padre! Nace el primer hijo de la estrella de Bélgica y del Manchester City, que regresa de inmediato para el decisivo partido del Mundial

J. Doku
Belgium
Nueva Zelanda
World Cup
Manchester City

Jeremy Doku, extremo del Manchester City y de la selección belga, ha sido padre por primera vez tras el nacimiento de su hijo durante el Mundial. El jugador, de 24 años, recibió un permiso especial para dejar la concentración de los «Red Devils» en Estados Unidos y viajar a Londres por el parto.

  • Una nueva incorporación a la familia Doku

    La Federación Belga de Fútbol confirmó el lunes que Doku y su esposa, Shireen, han tenido su primer hijo, al que llamaron Praise. El jugador del Manchester City dejó la concentración de la selección justo antes del partido contra Irán para estar presente en ese momento especial.

    La Federación Belga de Fútbol (RBFA) lo confirmó en un comunicado: «Jeremy recibió ayer, antes del partido, la noticia de que el parto era inminente. Tras consultar con el equipo médico de los Diablos Rojos, se decidió concederle temporalmente la oportunidad de reunirse con su esposa en Londres».


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    Autorización médica para el viaje corto

    Doku ya era duda para el partido contra Irán por una infección respiratoria que le había apartado de los entrenamientos en Los Ángeles. Sin embargo, el médico del equipo, Brahim Hacene, confirmó que su estado le permitió viajar para acompañar a su pareja en el parto.

    «Llevaba varios días con medicación adaptada, así que pudo volar sin riesgo para estar con su familia en este momento especial», confirmó Hacene.

    «Todo salió muy bien; madre, padre e hijo están bien. Jeremy se reincorporará al grupo mañana por la tarde en Seattle».


  • Superar la polémica externa

    La decisión de que Doku abandonara la selección en pleno torneo generó críticas. El extremo ya había expresado su deseo de estar presente en el parto, lo que desató un debate en los medios. Un presentador recibió duras críticas tras sugerir que los padres eran «inútiles» durante el parto y que el Mundial debía tener prioridad.

    La polémica obligó a la cadena a disculparse y suspender al presentador, mientras Doku, ajeno al revuelo, se centraba en sus responsabilidades personales y profesionales, tal como reflejó en su alegre anuncio tras el nacimiento de Praise.


  • FBL-WC-2026-MATCH39-BEL-IRIAFP

    Se avecina un partido decisivo contra Nueva Zelanda

    Los dos empates iniciales ante Egipto e Irán han frustrado a los aficionados belgas. En su último encuentro, los Diablos Rojos igualaron 0-0 con Irán, lo que llevó a la prensa a cuestionar su creatividad sin su extremo estrella.

    Doku se reincorporará el martes al grupo de Rudi García en Seattle. Su regreso es clave: Bélgica necesita vencer a Nueva Zelanda el viernes para avanzar a dieciseisavos y mantener vivo su sueño mundialista.