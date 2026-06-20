La noticia sorprendió a los «Red Devils» poco antes de su entrenamiento en California. Doku no estuvo presente en el campo cuando el equipo se preparaba para su segundo partido. Se confirmó que no jugará contra Irán por un problema respiratorio persistente.

Según Sporza, el extremo arrastra dificultades respiratorias desde hace semanas. Viajó con la selección desde Bélgica con un fuerte resfriado, parecía mejorar tras su actuación en la segunda parte del partido inaugural contra Egipto, pero su estado empeoró la noche del sábado en Los Ángeles.