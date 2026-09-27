La estrella del Liverpool será una figura solitaria en la grada el domingo por la noche mientras ve a Países Bajos medirse a Serbia. El defensa de 25 años es el único miembro de la actual selección neerlandesa que no logró entrar en la convocatoria final de 23 jugadores del seleccionador Xavi para el encuentro de la Nations League del domingo por la noche. Supone una caída importante para el exjugador del Bayer Leverkusen, que esperaba asentarse como un habitual bajo el nuevo cuerpo técnico.

Frimpong fue incluido entre los suplentes para el debut del español al mando, que terminó con un empate 1-1 ante Alemania el pasado jueves. Sin embargo, está claro que no ha logrado convencer al exentrenador del Barcelona de que merece un sitio en la lista activa para el segundo partido de esta ventana. La inscripción oficial de la plantilla ante la UEFA confirmó su ausencia, dejando al enérgico lateral como el descarte en una convocatoria llena de talento de primer nivel.