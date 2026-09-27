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Jeremie Frimpong, descartado de la convocatoria de Países Bajos mientras Jurrien Timber regresa
Xavi toma una importante decisión sobre la convocatoria
La estrella del Liverpool será una figura solitaria en la grada el domingo por la noche mientras ve a Países Bajos medirse a Serbia. El defensa de 25 años es el único miembro de la actual selección neerlandesa que no logró entrar en la convocatoria final de 23 jugadores del seleccionador Xavi para el encuentro de la Nations League del domingo por la noche. Supone una caída importante para el exjugador del Bayer Leverkusen, que esperaba asentarse como un habitual bajo el nuevo cuerpo técnico.
Frimpong fue incluido entre los suplentes para el debut del español al mando, que terminó con un empate 1-1 ante Alemania el pasado jueves. Sin embargo, está claro que no ha logrado convencer al exentrenador del Barcelona de que merece un sitio en la lista activa para el segundo partido de esta ventana. La inscripción oficial de la plantilla ante la UEFA confirmó su ausencia, dejando al enérgico lateral como el descarte en una convocatoria llena de talento de primer nivel.
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Timber vuelve para reforzar a Países Bajos
Mientras Frimpong afronta un periodo de baja, la concentración de Países Bajos ha recibido un impulso con el regreso del defensa del Arsenal Jurrien Timber. Timber no estuvo en la convocatoria durante el empate con Alemania debido a unas molestias por lesión, pero ahora ha sido considerado lo bastante en forma como para ocupar su lugar en la lista de 23 jugadores.
Este giro añade todavía más escrutinio sobre el estado de forma actual de Frimpong, que ha sido objeto de debate desde su mediático traspaso a la Premier League. En el Liverpool, al defensa le ha resultado difícil asegurarse un puesto fijo en el once inicial, ya que solo ha participado en tres de los cinco primeros partidos de liga del club esta temporada. Su incapacidad para trasladar su sensacional rendimiento en la Bundesliga a la máxima categoría inglesa parece estar afectando ahora a su estatus en el panorama internacional bajo el liderazgo de Xavi.
Problemas para mantener la regularidad en Anfield
Frimpong llegó a Anfield con una reputación al alza después de que el Liverpool activara su cláusula de rescisión de 29,5 millones de libras para ficharlo desde el Bayer Leverkusen. Durante su etapa en Alemania, fue una pieza clave en el histórico equipo de Xabi Alonso, al aportar unos impresionantes 14 goles y 10 asistencias en una temporada en la que conquistaron la Bundesliga y alcanzaron la final de la Europa League.
Sin embargo, pese a llegar como el heredero directo de Trent Alexander-Arnold, el carrilero neerlandés no logró replicar ese explosivo impacto ofensivo durante su campaña de debut en Merseyside. En su lugar, vivió una complicada primera temporada en Anfield, con solo una asistencia y ningún gol en todas las competiciones.
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La oportunidad de redención sigue ahí
A pesar de este reciente contratiempo, la puerta no está completamente cerrada para que Frimpong salve sus opciones internacionales durante el actual parón. Países Bajos todavía tiene próximos partidos contra Grecia y un encuentro de vuelta contra Serbia en los que podría volver a entrar en los planes de Xavi. Desde que debutó con la absoluta en 2023, ha sumado 15 internacionalidades con su país, aunque se quedó notablemente fuera de la convocatoria para el Mundial de este verano con Ronald Koeman.
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