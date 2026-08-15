Jeff Bezos adquiere una participación minoritaria en el Liverpool en la sorprendente nueva inversión de FSG

FSG ha anunciado oficialmente un acuerdo definitivo para vender una participación minoritaria en el capital de Liverpool a 1892 Holdings. El consorcio, de nueva creación, está liderado y gestionado por Amit Bhatia, y reúne a expertos del mundo empresarial, tecnológico y de la inversión.

El grupo inversor de alto perfil cuenta con un importante respaldo financiero de los Mittal Family Trusts y K5 Sports. De forma crucial, Jeff Bezos participa como inversor principal en el fondo K5 Sports. EE Capital, la family office de Elaine y Eduardo Saverin, también ha contribuido a la inversión estratégica. La operación está diseñada para respaldar activamente las ambiciones de crecimiento a largo plazo de Liverpool, tanto dentro como fuera del terreno de juego.