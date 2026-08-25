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Jean-Philippe Mateta, objetivo mientras Ollie Watkins busca un movimiento a la Saudi Pro League
Ante un dilema con el delantero
Según GiveMeSport, el Aston Villa atraviesa un periodo turbulento en el mercado de fichajes, ya que su delantero franquicia, Ollie Watkins, está presionando activamente para salir. Con el mercado acercándose a su cierre, el equipo de Unai Emery debe decidir si hace caja con el internacional inglés tras el interés de la Saudi Pro League y varias ofertas rechazadas del Al-Hilal.
La incertidumbre llega en un momento difícil para el club, después de una desmoralizadora derrota por 4-0 ante el Brighton en su partido inaugural, un encuentro en el que Watkins fue una ausencia destacada. Mantener a un jugador descontento que fue excluido de la convocatoria parece cada vez más inviable, lo que obliga al Villa a sopesar sus opciones antes del cierre del mercado.
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Apuntando a Mateta como sustituto
En medio de los vínculos con objetivos alternativos como Nicolas Jackson, del Chelsea, el Villa ha identificado al delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta como un sucesor prioritario. Las informaciones indican que el club de Midlands ya ha mantenido conversaciones preliminares sobre una posible operación por el atacante francés.
El fichaje de Mateta parece cada vez más viable dada su situación contractual en Selhurst Park, donde solo le quedan 12 meses de contrato. Según se informa, es probable que el Palace escuche ofertas tras una reciente disputa pública sobre la validez del último año de su contrato.
Pedigrí contrastado en la Premier League
Mateta presume de un sólido historial a nivel nacional que le convierte en una opción atractiva para los clubes que buscan pegada inmediata en la máxima categoría del fútbol inglés. Durante la temporada 2025-26 de la Premier League, el potente delantero disputó 32 partidos y marcó 12 goles con el Crystal Palace.
Más allá de su producción goleadora, su presencia física queda reflejada en unas métricas subyacentes impresionantes, entre ellas un promedio de dos disparos y 2,1 duelos aéreos ganados por partido. Aunque alternativas como Jackson podrían resultar difíciles de cerrar, Mateta representa una solución fácilmente accesible para la delantera del Villa.
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Acelerando para cerrar un acuerdo
Se le acaba el tiempo a la cúpula del Villa para resolver su dilema en ataque y proporcionar a Emery las herramientas necesarias para la temporada. Si decide autorizar la salida de Watkins, deberá actuar de inmediato para asegurar un sustituto y evitar más trastornos.
Los próximos días dictarán si el Villa puede gestionar con éxito una transición de alto riesgo y reconducir su temporada. Los aficionados seguirán de cerca la decisión del club sobre qué camino tomar antes de que se cierre el mercado.
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