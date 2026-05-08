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Jean-Philippe Mateta admite que el fracaso de su fichaje por el AC Milan le «dolió», aunque el delantero del Crystal Palace sigue en el punto de mira de los rossoneri
Mateta reflexiona sobre el fichaje fallido por el Milan
Mateta admitió el fuerte impacto psicológico que sufrió cuando su fichaje por el Milan fracasó en enero, ya en la fase final del trato. El club italiano negociaba con el Crystal Palace para contratar al delantero francés de 26 años en los últimos días del mercado de invierno y estaba dispuesto a pagar 35 millones de euros.
Superó las pruebas médicas, pero el club pidió más análisis por un problema de rodilla que arrastraba desde noviembre. Los resultados no convencieron a la directiva, que canceló el traspaso; así, el delantero regresó al sur de Londres para terminar la temporada a las órdenes de Oliver Glasner.
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Mateta habla abiertamente sobre el impacto emocional
Mateta admitió que, en aquel momento, le costó asimilar que el acuerdo se hubiera frustrado. El delantero se centró en recuperar su puesto en el equipo del Palace tras superar ese revés.
«Me afectó psicológicamente cuando me lo comunicaron», admitió a L’Équipe. «Luego pensé en recuperarme rápido. Varios especialistas confirmaron que no hacía falta operarme. Me centré en el siguiente paso hasta volver. Trabajé duro para mostrarle a Oliver Glasner que el líder del “JP” estaba listo para recuperar su sitio y ganar con el equipo».
El Milán podría volver a plantearse el fichaje
A pesar del fracaso de enero, el Milan sigue interesado en Mateta. El director deportivo, Igli Tare, lo admite: «Ya veremos qué pasa en el futuro».
Las especulaciones crecieron tras verse a Paul Latouche, agente del jugador, en San Siro durante el Milan-Juventus, lo que aviva la posibilidad de que el club italiano reanude las negociaciones en su búsqueda de un nuevo delantero centro.
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La decisión podría aplazarse hasta el verano.
Se espera que el Milan priorice el fichaje de un nuevo delantero centro en el mercado de verano, y Mateta encaja en el perfil físico que buscan. Por ahora, el francés se centra en terminar la temporada con el Crystal Palace a las órdenes de Glasner. Sin embargo, ya recuperado y con el Milan atento a su situación, no se descarta un nuevo intento por llevarlo a la Serie A.