AFP
Traducido por
Javier Zanetti rinde homenaje al resiliente Lionel Messi y apoya a Lautaro Martinez para liderar a Argentina tras la despedida
Zanetti saluda al icono generacional Messi
La leyenda argentina Zanetti ha dedicado un sentido homenaje a Messi, situando al maestro en el mismo pedestal que al icono mundial Maradona. El vicepresidente del Inter compartió césped con La Pulga en 37 ocasiones, incluidas sus campañas de la Copa América de 2007 y 2011. Zanetti admitió que el extraordinario talento del delantero resultó evidente de inmediato desde su primer entrenamiento juntos, en los primeros días de su carrera internacional.
- Latinpress
El vicepresidente del Inter reflexiona sobre su legado
En una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el ex capitán del Inter recordó sus primeros encuentros con el talentoso adolescente en la concentración de Argentina.
Mostrando toda su admiración por el genio natural de su excompañero, Zanetti dijo: "Recuerdo que no hablaba mucho, todavía era muy joven, pero siempre fue fenomenal. Ahora mismo, mientras celebramos el 25º aniversario de mi fundación 'Pupi', me viene a la mente un episodio en su Rosario natal. Maxi Rodriguez y yo organizamos un partido benéfico en el estadio de Newell's Old Boys: había 40.000 personas, todas allí por Leo. Siempre estaba disponible y apoyaba actos como este, y eso también dice mucho de él".
Recordando el momento en que se dio cuenta de que el delantero tenía un potencial ilimitado, añadió: "No hizo falta mucho para darse cuenta; desde el primer entrenamiento se veía su diferencia: estaba claro que haría grande a nuestra selección. Después de Diego [Maradona], nació otro genio, y una vez más en nuestro país: ¡increíble!".
Un maestro resiliente unió a toda una nación
Un vínculo de décadas llevó a Zanetti a evitar deliberadamente contactar con su antiguo compañero de selección, para asegurarse de que tuviera el espacio necesario para preparar su emotiva despedida en Buenos Aires, donde Argentina recibe a Benín.
Explicando su relación personal, el exjugador de 53 años señaló: "Siempre he tenido una gran relación con él, basada en el respeto mutuo, coincidiendo en los momentos adecuados. No hemos hablado antes de este evento tan especial, en parte porque quería darle su espacio. Espero que pueda vivir cada emoción que merece y recibir el cariño de toda una nación".
Al valorar el legado perdurable que ha dejado el icónico número 10, continuó: "Nos ha dado muchísimo. Es un ejemplo de resiliencia para todos, teniendo en cuenta lo duro que tuvo que luchar. Cayó y se levantó hasta llevarnos a la gloria. Consiguió unir a toda una nación".
Preguntado por qué le diría si tuviera un minuto con el talismán antes del saque inicial, Zanetti desveló: "Simplemente le diría gracias. Gracias por todas las emociones que nos permitió vivir, por su compromiso, por cómo nos representó en todo el mundo, por darlo siempre absolutamente todo y por llevar nuestra bandera lo más alto posible".
- Getty Images Sport
Surge un nuevo liderazgo tras la despedida definitiva
La conclusión de la etapa internacional del capitán da paso a una transición de liderazgo clave bajo el mando de Lionel Scaloni de cara al próximo ciclo de grandes torneos. Cuando le preguntaron si el delantero del Inter Lautaro estaba preparado para asumir una responsabilidad tan enorme tras la marcha de la megaestrella, Zanetti fue tajante: «Lautaro ya es un líder para esta selección, un gran punto de referencia para muchos de sus compañeros, no solo en el Inter. Seguirá haciendo historia con la camiseta de Argentina; se lo merece».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias