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¡Javier Tebas se enfrenta a una sanción! El máximo responsable de LaLiga, investigado tras comparar a los dirigentes del Real Madrid con la «Alemania nazi»
El CSD estudia emprender acciones legales contra Tebas
El Consejo Superior de Deportes de España, conocido como CSD, evalúa actualmente si intervenir oficialmente tras las polémicas declaraciones de Tebas. El presidente de La Liga, que también ejerce como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), causó un gran revuelo el viernes al establecer paralelismos entre la línea editorial de Real Madrid TV y las tácticas propagandísticas del Tercer Reich.
Según Marca, el organismo gubernamental está analizando el marco jurídico para determinar si Tebas ha incumplido los protocolos institucionales relativos a su conducta pública. La posibilidad de que el dirigente de la liga reciba una sanción ha causado conmoción en el deporte español y ha tensado aún más la relación, ya deteriorada, entre el organismo rector de la competición y su club más laureado.
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Tebas carga contra las tácticas mediáticas de Real Madrid TV
En un extenso mensaje compartido en sus redes sociales, Tebas intentó justificar su polémica comparación criticando la forma en que los vigentes campeones de Europa se presentan ante su público de todo el mundo. Sostuvo que el medio oficial del club retrata con frecuencia a la entidad como una víctima permanente y omite deliberadamente datos clave para sostener un relato de agravio institucional.
«La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portavoces y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que les convienen, repetir la queja, alimentar las sospechas y señalar a los enemigos», escribió Tebas en su publicación original.
Después mencionó expresamente a Joseph Goebbels, artífice de la guerra psicológica del régimen nazi, y sugirió que la estrategia mediática del club imita la repetición sistemática y la construcción de enemigos utilizadas durante aquel oscuro periodo de la historia.
El Real Madrid pide una dimisión inmediata
La respuesta desde el Santiago Bernabéu fue rápida y contundente: la directiva del club exigió que Tebas dimitiera de sus cargos de inmediato. En un durísimo comunicado oficial, el Real Madrid calificó al presidente de LaLiga de «lacra para el fútbol español» y sostuvo que su continuidad en cargos de responsabilidad ya no es aceptable. El club considera que sus declaraciones demuestran una falta absoluta de la neutralidad e imparcialidad que exigen sus responsabilidades institucionales.
«La conducta reiterada de Tebas muestra una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales», afirmó el club. La directiva del Real Madrid consideró «absolutamente intolerable» que un alto cargo recurra a comparaciones con el nazismo para desacreditar a un club miembro y a su equipo directivo.
- AFP
El caso Negreira echa más leña al fuego
Uno de los principales puntos de controversia señalados en la respuesta del club es el caso Negreira, que lleva meses ensombreciendo el fútbol español. El Real Madrid expresó su preocupación porque Tebas dedicara sus esfuerzos a atacarlo en lugar de centrarse en las graves acusaciones relacionadas con los pagos del Barcelona a un exresponsable arbitral.
Este intercambio de acusaciones, cada vez más intenso, ha dejado atrás las meras disputas entre el club y la liga y ha llegado al ámbito de la supervisión gubernamental. La decisión del CSD de estudiar el asunto de oficio sugiere que las autoridades creen que Tebas podría haber cruzado una línea que justificaría una intervención formal.
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