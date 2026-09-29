En X, Tebas publicó un largo comunicado en el que reflexionó sobre sus críticas pasadas al «supuesto dopaje financiero en el fútbol europeo», remontando su postura a un evento de Soccerex celebrado en Mánchester en 2017. Subrayó que unas normas económicas sólidas son vitales para la supervivencia de este deporte.

«La sostenibilidad económica no es burocracia. El control financiero no es un capricho», escribió Tebas. «Y defender que los clubes deben competir fundamentalmente con los recursos que son capaces de generar tampoco significa estar en contra de ningún club en concreto. Se trata de defender un modelo».

Y añadió: «Un modelo en el que el éxito deportivo no dependa de quién tiene el respaldo financiero más poderoso detrás, sino de quién gestiona mejor, genera más recursos, construye mejores equipos y respeta las mismas reglas que los demás. Defender esta postura me ha costado muchas críticas y no pocos quebraderos de cabeza. Pero sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba en Mánchester en 2017».

Reiterando su compromiso con este enfoque, el presidente de LaLiga declaró: «Hay principios que merece la pena defender, aunque tengan un coste. Y este, para mí, es uno de ellos».



