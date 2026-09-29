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Javier Tebas carga contra el Manchester City mientras el presidente de LaLiga exige «las mismas reglas para todos» tras el veredicto de culpabilidad por los 115 cargos
Informes generalizados sobre un veredicto de culpabilidad
Varios medios han afirmado que el Manchester City se enfrenta a un veredicto de culpabilidad en su larga batalla con la Premier League. The Athletic informó de que un panel independiente ha ratificado todos menos uno de los 115 cargos financieros presentados contra el club.
Mientras tanto, el City emitió un comunicado en el que señala que el proceso legal «sigue en curso», sin llegar a negar explícitamente los veredictos que circulan. La Premier League ha mantenido su silencio y se ha negado a comentar lo que describió como un «proceso privado y confidencial».
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Defender un modelo sostenible
En X, Tebas publicó un largo comunicado en el que reflexionó sobre sus críticas pasadas al «supuesto dopaje financiero en el fútbol europeo», remontando su postura a un evento de Soccerex celebrado en Mánchester en 2017. Subrayó que unas normas económicas sólidas son vitales para la supervivencia de este deporte.
«La sostenibilidad económica no es burocracia. El control financiero no es un capricho», escribió Tebas. «Y defender que los clubes deben competir fundamentalmente con los recursos que son capaces de generar tampoco significa estar en contra de ningún club en concreto. Se trata de defender un modelo».
Y añadió: «Un modelo en el que el éxito deportivo no dependa de quién tiene el respaldo financiero más poderoso detrás, sino de quién gestiona mejor, genera más recursos, construye mejores equipos y respeta las mismas reglas que los demás. Defender esta postura me ha costado muchas críticas y no pocos quebraderos de cabeza. Pero sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba en Mánchester en 2017».
Reiterando su compromiso con este enfoque, el presidente de LaLiga declaró: «Hay principios que merece la pena defender, aunque tengan un coste. Y este, para mí, es uno de ellos».
Una historia de escrutinio financiero
No es la primera vez que el City se enfrenta a una dura acción regulatoria. En 2020, el club recurrió con éxito ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) una sanción de la UEFA que le excluía de las competiciones europeas durante dos años por infringir el Fair Play Financiero. Tebas criticó duramente aquella resolución del TAS en ese momento, calificándola de «decisión profundamente equivocada» y afirmando que era «extraordinariamente perjudicial para la credibilidad del sistema de control económico del fútbol europeo».
Relacionando los hechos del pasado con las informaciones actuales, Tebas continuó su mensaje en internet: «Ahora, casi nueve años después de aquellas palabras en Soccerex, una comisión independiente de la Premier League ha considerado probados 114 de los 115 incumplimientos financieros imputados al Manchester City, según las informaciones publicadas».
Reconociendo que el caso sigue en curso, concluyó: «Aún queda camino por recorrer. La sanción está por conocerse y el proceso no ha terminado. Pero lo que ha ocurrido vuelve a demostrar por qué el control económico, la transparencia y unas normas iguales para todos son esenciales para proteger la integridad y la sostenibilidad del fútbol. Seguiremos defendiendo esos principios. Igual que en 2017».
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A la espera del veredicto final y las sanciones
El mundo del fútbol debe esperar ahora la confirmación oficial de las conclusiones de la comisión independiente y de las posteriores medidas disciplinarias. Como señaló Tebas, las sanciones oficiales siguen siendo completamente desconocidas y el proceso legal aún no ha concluido.
Hasta que la Premier League rompa su silencio y publique la resolución definitiva, el futuro inmediato del club sigue envuelto en la incertidumbre.
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