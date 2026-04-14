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Javier Mascherano renuncia como entrenador del Inter Miami menos de seis meses después de ganar la MLS Cup
Abandona el cargo tras un enorme éxito
La marcha de Mascherano sorprende, dada su sólida trayectoria. El argentino ganó la MLS Cup en su primer año como entrenador y tenía contrato hasta 2027. Es conocida su amistad con Messi y su integración en el grupo argentino del club de Florida.
Mascherano explica su decisión
Mascherano explicó su decisión en un comunicado:
«Quiero comunicar a todos que, por motivos personales, he decidido dejar de ser entrenador del Inter Miami CF. Gracias al Club por su confianza, a los empleados por su esfuerzo y, sobre todo, a los jugadores por los momentos inolvidables. Gracias a la afición y a La Familia, sin ellos nada habría sido posible. Me llevo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, desearé lo mejor al club, que seguro seguirá cosechando éxitos. Un fuerte abrazo a todos.
El propietario, Jorge Mas, también se pronunció al respecto.
«Javier ya forma parte de la historia del Club y siempre tendrá un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. Fue clave en logros como la MLS Cup y la participación histórica en el Mundial de Clubes, además de dejar un ejemplo de dedicación y trabajo diario. Respetamos su decisión y le deseamos lo mejor en su futuro profesional y personal».
Un comienzo de temporada complicado
A pesar de todo, es innegable que el Miami ha tenido un arranque de temporada complicado: eliminado en octavos de la Copa de Campeones de la CONCACAF y con un balance de 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas tras uno de los veranos de fichajes más activos. Más recientemente, los Herons empataron 2-2 con los New York Red Bulls el sábado por la noche.
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¿Y ahora qué?
A corto plazo, el director deportivo Guillermo Hoyos asumirá el cargo de entrenador. Ha dirigido 16 clubes en más de 20 años de carrera, pero no entrena desde 2023. Aún no se sabe quién ocupará el puesto de forma permanente.