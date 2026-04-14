Javier Mascherano renuncia como entrenador del Inter Miami menos de seis meses después de ganar la MLS Cup

Mascherano explicó su decisión en un comunicado:

«Quiero comunicar a todos que, por motivos personales, he decidido dejar de ser entrenador del Inter Miami CF. Gracias al Club por su confianza, a los empleados por su esfuerzo y, sobre todo, a los jugadores por los momentos inolvidables. Gracias a la afición y a La Familia, sin ellos nada habría sido posible. Me llevo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, desearé lo mejor al club, que seguro seguirá cosechando éxitos. Un fuerte abrazo a todos.

El propietario, Jorge Mas, también se pronunció al respecto.

«Javier ya forma parte de la historia del Club y siempre tendrá un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. Fue clave en logros como la MLS Cup y la participación histórica en el Mundial de Clubes, además de dejar un ejemplo de dedicación y trabajo diario. Respetamos su decisión y le deseamos lo mejor en su futuro profesional y personal».