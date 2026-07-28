Getty Images Sport
Traducido por
Javier «Chicharito» Hernández firma por un equipo estadounidense más de ocho meses después de su último partido con el Manchester United
Hernández confirma su regreso a Estados Unidos
El delantero, conocido como «Chicharito», fichó sorpresivamente con el Atlético de Dallas, nuevo equipo de la USL Championship. No juega un partido oficial desde el 30 de noviembre de 2025, cuando entró en el minuto 76 con Chivas y falló un penalti en el 86 en la derrota 3-2 ante Cruz Azul. El exdelantero de Manchester United y Real Madrid es el primer fichaje de la historia del Atlético de Dallas, que debutará en la segunda división estadounidense en 2027.
«Quiero contribuir a crear una cultura ganadora»
Su fichaje acalla los rumores de retirada tras su paso como comentarista en Fox durante el Mundial 2026. A sus 38 años, Hernández escribió en redes: «Hola, Dallas, ya estoy aquí. Tengo muchas ganas de hacer historia con vosotros. Nos vemos pronto, chicos».
En un comunicado aparte, Hernández insistió en que su compromiso en Texas va más allá de una despedida simbólica. «Creo que Dallas se merece un club que refleje su pasión por el fútbol, su diversidad y su futuro.
Quiero ayudar a crear una cultura ganadora, inspirar a los jóvenes futbolistas del norte de Texas y ofrecer a nuestros seguidores un equipo en el que creer desde el primer momento. No he venido a retirarme, sino a construir el futuro del fútbol en Dallas».
Los responsables del Dallas celebran este fichaje estrella
La llegada de Hernández refuerza el nombramiento, en febrero, de Peter Luccin —exjugador de La Liga y la Ligue 1— como primer entrenador del club. Se espera que el veterano delantero imponga altos estándares de profesionalidad desde el primer día.
Al respecto, el director deportivo, Brian Corcoran, afirmó: «Javier nos aporta calidad de primer nivel, pero, igual de importante, profesionalidad, responsabilidad y un compromiso inquebrantable con la victoria. Esas cualidades se contagian y son exactamente lo que queremos que represente este club desde el primer día. Su disposición a ejercer de mentor, combinada con su talento en el campo, hacen de este fichaje el primero perfecto para nosotros».
- Getty Images Entertainment
Comienzan los preparativos para el debut
El Atlético de Dallas tiene tiempo para formar su plantilla y consolidar su estructura antes de debutar en 2027. Hernández se centrará en mejorar su forma física y afinar su puntería tras marcar solo tres goles en su última temporada en México. Este fichaje también es un paso estratégico de cara al lanzamiento de la USL Premier en 2028.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias