Su fichaje acalla los rumores de retirada tras su paso como comentarista en Fox durante el Mundial 2026. A sus 38 años, Hernández escribió en redes: «Hola, Dallas, ya estoy aquí. Tengo muchas ganas de hacer historia con vosotros. Nos vemos pronto, chicos».

En un comunicado aparte, Hernández insistió en que su compromiso en Texas va más allá de una despedida simbólica. «Creo que Dallas se merece un club que refleje su pasión por el fútbol, su diversidad y su futuro.

Quiero ayudar a crear una cultura ganadora, inspirar a los jóvenes futbolistas del norte de Texas y ofrecer a nuestros seguidores un equipo en el que creer desde el primer momento. No he venido a retirarme, sino a construir el futuro del fútbol en Dallas».







