El Valencia ha llegado a un acuerdo con Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El nombramiento supone un rápido regreso al fútbol de clubes para el hombre conocido cariñosamente como «El Vasco», que se ha labrado una reputación como una de las figuras más fiables de la historia del fútbol español. El club confirmó los términos del acuerdo en un comunicado oficial, en el que señaló que el técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y que el Club tendrá una opción para ampliar su contrato por una temporada adicional. Tendrá la tarea de enderezar el rumbo de un equipo que ha quedado tocado por el mal arranque de curso y por cambios importantes en la directiva.

El técnico, de 67 años, se hace cargo de un equipo que actualmente ocupa la penúltima plaza de La Liga, con cuatro puntos en siete partidos. Esta situación provocó la salida del anterior entrenador, Carlos Corberan, que fue destituido el 14 de septiembre tras un desastroso primer mes.







