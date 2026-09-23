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¡Javier Aguirre regresa a La Liga! El veterano entrenador se hace cargo de su séptimo club diferente en España tras acordar un contrato con el Valencia
Un veterano entrenador llega a Mestalla
El Valencia ha llegado a un acuerdo con Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El nombramiento supone un rápido regreso al fútbol de clubes para el hombre conocido cariñosamente como «El Vasco», que se ha labrado una reputación como una de las figuras más fiables de la historia del fútbol español. El club confirmó los términos del acuerdo en un comunicado oficial, en el que señaló que el técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y que el Club tendrá una opción para ampliar su contrato por una temporada adicional. Tendrá la tarea de enderezar el rumbo de un equipo que ha quedado tocado por el mal arranque de curso y por cambios importantes en la directiva.
El técnico, de 67 años, se hace cargo de un equipo que actualmente ocupa la penúltima plaza de La Liga, con cuatro puntos en siete partidos. Esta situación provocó la salida del anterior entrenador, Carlos Corberan, que fue destituido el 14 de septiembre tras un desastroso primer mes.
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Estableciendo un nuevo récord en el fútbol español
A lo largo de una dilatada carrera en los banquillos, el nuevo entrenador del Valencia ha dirigido a clubes de LaLiga como CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, además de contar con experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y México.
Su currículum está marcado por varios logros de gran nivel durante sus anteriores etapas en España. Entre sus principales logros en España está la clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA con Osasuna. Más allá de las fronteras españolas, ha cosechado éxitos en varios continentes, demostrando su versatilidad en diferentes culturas futbolísticas. En su México natal, ganó el título de Liga con Pachuca (1999) y la Liga de Campeones de la Concacaf con CF Monterrey (2021).
Atravesando un periodo de cambio institucional
El nombramiento llega en un momento de transición importante para el Valencia, tras la salida del anterior cuerpo técnico y los cambios en la dirección ejecutiva. El club busca actualmente reconstruir su identidad futbolística bajo el nuevo director deportivo, Braulio Vazquez, que fue presentado a principios de esta semana. Aguirre es visto como el candidato ideal para liderar esta transición sobre el terreno de juego, dado su historial al frente de clubes en periodos difíciles y su profundo conocimiento de las particularidades del fútbol español. La tarea que tiene por delante es complicada, pero, según se informa, el entusiasmo del mexicano por el proyecto fue un factor decisivo para que las negociaciones del contrato se cerraran rápidamente. Aguirre será presentado ante los medios como nuevo entrenador el próximo lunes 28 de septiembre, en la sala de prensa de Mestalla.
- AFP
Equilibrar la visión a largo plazo con los resultados inmediatos
La estructura del acuerdo proporciona al club tanto seguridad como flexibilidad. Al asegurarse sus servicios hasta el final de la presente temporada con una ampliación opcional, la directiva se ha garantizado un líder de eficacia demostrada para la inmediata lucha por la permanencia, al tiempo que deja la puerta abierta a una relación a más largo plazo. Aguirre heredó un equipo que solo ha sumado cuatro puntos en sus primeros siete partidos, y esto ejerce una enorme presión sobre el nuevo entrenador para ofrecer resultados de inmediato, empezando por sus primeras sesiones de entrenamiento, previstas antes de su presentación oficial ante los medios.
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