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Javi: «El jugador del Real Madrid es un "maldito"... y sueño con jugar junto a Álvarez»

España vs Arabia Saudí
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M. Cucurella
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No me esperaba que Cocorella se fuera al Real Madrid

Gavi, estrella del Barcelona y la selección española, admitió que le encantaría jugar con el argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Si pudiera fichar a un jugador del Mundial, elegiría a Álvarez.

En una entrevista en RAC1, recogida por «Marca», Gavi respondió: «¿Qué jugador de la selección española ficharía para el Barcelona? Me gusta Pobel… No, espera, no diré Pobel, diré Oyarzabal».

Y añadió: «¿De la Copa del Mundo? Álvarez, y no hay que olvidar que el delantero del Atlético de Madrid es uno de los principales objetivos del Barcelona en el mercado de fichajes de verano».

  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cocorela, un buen fichaje para el Real Madrid

    Javi añadió: «Mark Cucurella me gusta como rival; es molesto y fuerte. Es un buen fichaje para el Real Madrid, y me alegro por él».

    Reconoce que le sorprendió su fichaje: «Nos enteramos el día anterior, tras el entrenamiento, y no lo esperábamos. Es muy astuto y lo ocultó; nadie lo sabía».

    Además, admitió que hubo bromas: «Lamine a veces se burla de él. Ahora se verá las caras con Yamal en el Clásico, será divertido. Me gusta Cocorella como rival».

    Y añadió: «El Real Madrid ha cambiado de laterales en los últimos años, pero eso pasa cuando tienes a los mejores. Parar a Yamal es difícil, y ojalá siga así».

    Concluyó: «Estoy preparado y con muchas ganas de este Clásico; son retos que benefician al fútbol y a la afición. Estamos listos».

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ya me esperaba las críticas tras el empate con Cabo Verde.

    Tras el empate de España ante Cabo Verde, Javi admitió: «Ya me esperaba las críticas; las recibo desde mi debut».

    Reconoció que España fue lenta en el pase y la posesión ante Cabo Verde.

    Y añadió: «La gente no entiende de fútbol. Se fijan en detalles sin importancia: pases decisivos, goles… Para mí el fútbol es mucho más. Si estás en mi equipo, me querrás; si no, probablemente me odiarás».

    La selección española se prepara para enfrentar a Arabia Saudí el domingo en la segunda jornada del Mundial.

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