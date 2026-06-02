El final de la temporada 2025-26 fue una pesadilla para la familia Dyer. A pesar de ganar 3-0 al Leeds United en la última jornada, el West Ham descendió a Segunda División tras la victoria del Tottenham sobre el Everton.

Para Bowen el golpe fue doble: se quedó sin un puesto en la convocatoria de Thomas Tuchel para la próxima Copa del Mundo, y el seleccionador alemán sugirió que la mala racha del club mermó las posibilidades del extremo.

Danny Dyer, fanático del West Ham, admite estar «devastado» por el descenso y confiesa: «¡Creo que quiero a Jarrod más que a nadie, más que a mi propia mujer! Estoy un poco celoso de mi hija». Ahora, la posible marcha de Bowen del London Stadium ha dejado al exprotagonista de EastEnders «destrozado», pues teme que el equipo no pueda regresar a la Premier League sin su talismán.