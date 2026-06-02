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Jarrod Bowen piensa en un traspaso que sería «devastador» para su esposa Dani y dejaría «destrozado» a su suegro Danny, fanático del West Ham
La decepción del descenso para los Hammers
El final de la temporada 2025-26 fue una pesadilla para la familia Dyer. A pesar de ganar 3-0 al Leeds United en la última jornada, el West Ham descendió a Segunda División tras la victoria del Tottenham sobre el Everton.
Para Bowen el golpe fue doble: se quedó sin un puesto en la convocatoria de Thomas Tuchel para la próxima Copa del Mundo, y el seleccionador alemán sugirió que la mala racha del club mermó las posibilidades del extremo.
Danny Dyer, fanático del West Ham, admite estar «devastado» por el descenso y confiesa: «¡Creo que quiero a Jarrod más que a nadie, más que a mi propia mujer! Estoy un poco celoso de mi hija». Ahora, la posible marcha de Bowen del London Stadium ha dejado al exprotagonista de EastEnders «destrozado», pues teme que el equipo no pueda regresar a la Premier League sin su talismán.
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Traspasos y dilemas familiares
El jugador de 29 años tiene contrato hasta 2030, pero su futuro es incierto. Se le ha relacionado con Chelsea, Liverpool y Manchester United. Una mudanza al noroeste complicaría la vida de su pareja, Dani Dyer, quien debería dejar su hogar en Essex, cerca de sus padres y de sus trabajos en televisión.
Una fuente cercana a la familia indicó a The Sun que, si bien fichar por el Tottenham les permitiría quedarse en Londres, sería un golpe duro para Danny Dyer, ya que los Spurs se salvaron a costa del West Ham. Cercanos al jugador aseguran que él quiere seguir creciendo para recuperar su sitio en la selección de cara a la Euro 2028, pero alejarse de la familia podría resultar «devastador» para Dani.
El llamamiento a la lealtad de Danny Dyer
Danny Dyer quiere que Bowen se quede en el West Ham y lidere el regreso a la Championship. El actor, que define al club como su «único y verdadero amor», ha sugerido a su yerno que se quede. Antes de la lista del Mundial, presionó a Tuchel para que lo convocara, asegurando que «hará daño a cualquier equipo».
Para Bowen la elección equilibra ambición y familia. Representado por la agencia Gersh, tendrá ofertas de la máxima categoría, pero dejar el este de Londres afecta su carrera y a sus gemelas Summer y Star, así como a la conexión con los Hammers.
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Bowen se dirige a la afición del West Ham
Tras el descenso, Bowen reconoció: «Es muy reciente. Hablar del futuro es una falta de respeto al club y a la afición. Tengo contrato aquí. Habrá rumores, pero mi foco es devolver a este club a la Premier League», concluyó.