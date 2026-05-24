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Jarrod Bowen habla de su futuro tras el descenso del West Ham de la Premier League
El West Ham desciende en la última jornada
El West Ham descendió a la Championship tras 14 años en la máxima categoría. Venció 3-0 al Leeds con goles de Castellanos, Bowen y Wilson, pero el Tottenham lo superó por dos puntos al ganar al Everton. Bowen, en el club desde 2020 tras llegar del Hull City, ha jugado 280 partidos y es uno de los favoritos de la afición, aunque su futuro podría estar fuera este verano.
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Bowen responde a las especulaciones sobre su futuro
Tras el partido, el extremo de 29 años, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2030, respondió a los rumores sobre su posible traspaso: «Es muy reciente. Hablar del futuro es una falta de respeto hacia el club y la afición. Tengo contrato aquí. Habrá rumores, pero mi foco es devolver al club a la Premier League. He vivido momentos muy buenos aquí; ahora es duro, el futuro es incierto, pero quiero ver a este equipo de nuevo en la Premier y ese es mi objetivo».
Nuno pide perdón a los aficionados
Nuno, que reemplazó a Graham Potter en septiembre, pidió disculpas a la afición del West Ham, pero rehusó comprometerse a seguir como técnico o comentar el futuro de sus jugadores estrella. «Es un momento de profunda tristeza para todos los que formamos parte del club», explicó. «Ha sido un día duro; teníamos una misión difícil y hemos perdido el privilegio de decidir nuestro propio futuro. Ahora no es el momento de hablar del pasado o del futuro; solo puedo pedir perdón a nuestros aficionados y darles las gracias por su apoyo. Ha sido una temporada extraña: habitualmente 39 puntos bastaban para salvarse en los últimos diez años. Hemos mejorado, pero no ha sido suficiente».
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¿Qué les depara el futuro a Bowen y al West Ham?
El West Ham se prepara para una exigente temporada en la Championship con el objetivo de ascender de inmediato. El club debe decidir quién dirigirá al equipo y, probablemente, vender varios jugadores en verano para sanear sus finanzas. Bowen, de momento, descansará antes de la pretemporada, y la fiel afición de los Hammers confía en que liderará la lucha por el regreso a la máxima categoría.