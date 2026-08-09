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¡Jarrod Bowen antes que Bradley Barcola! Advierten al Liverpool de que dejó escapar un truco en el mercado de fichajes mientras Michael Owen lanza una advertencia sobre un «precio desorbitado» en la persecución del delantero del PSG
Precio de salida: Barcola tiene un precio de traspaso de 145 millones de libras
Como a Barcola todavía le quedan dos años de contrato en el Parque de los Príncipes, el vigente campeón de la Ligue 1 no tiene ninguna presión por vender. Con eso en mente, se informa de que el PSG exige 145 millones de libras (195 millones de dólares) por cualquier acuerdo que se cierre durante el mercado de verano de 2026.
Liverpool, que batió el récord de traspaso británico en un par de ocasiones hace 12 meses al fichar a Florian Wirtz y Alexander Isak, está encontrando dificultades para justificar un desembolso tan elevado, dado que no se generaron fondos al dejar salir a Salah como agente libre.
Liverpool se está quedando sin tiempo para incorporar a otro extremo contrastado en Anfield, con la campaña 2026-27 a cuestión de semanas, y se considera que se ha metido en la vía equivocada en materia de fichajes.
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¿Necesita el Liverpool ganar la carrera de fichajes por Barcola?
Preguntado por los vínculos con Barcola y por si el Liverpool necesita ganar la carrera por su fichaje, el exdelantero de los Reds Owen, en declaraciones a Sportsbookreview.com, que también ofrece un código promocional de Kalshi, dijo a GOAL: «Obviamente es muy bueno, pero va a costar muchísimo dinero. No creo que tengan que ganar esa carrera. Hay otros grandes jugadores ahí fuera.
«¿Sabes lo que habría hecho yo hace un par de meses si fuera el Liverpool? Intentar por todos los medios fichar a Jarrod Bowen. No me puedo creer que vaya a estar desesperado por jugar en el Championship. Parece que ahora sí lo está, haga lo que haga. Para reemplazar a Salah, pensé que podría haber sido un buen movimiento.
«Barcola es obviamente de primer nivel, pero va a tener un precio elevado. Evidentemente hay otros grandes jugadores en todo el mundo. Es una operación que sin duda se puede entender porque necesitan absolutamente algunos extremos con talento. No siempre pasa que estos jugadores estén disponibles. Si está disponible y es una operación fácil de hacer, dejando de lado el elevado precio, entonces sí, puedo ver al Liverpool yendo a por ello».
¿Habría sido Bowen una mejor opción para el Liverpool?
Owen no es el primero en sugerir que el Liverpool debería haberse interesado por el internacional inglés Bowen. El capitán del West Ham sufrió el descenso de la Premier League la pasada temporada.
El jugador de 29 años, con vínculos familiares con el East End de Londres por medio de su esposa Dani Dyer, ha afirmado que se quedará donde está y jugará en el Championship este año. ¿Habría cambiado esa postura un interés desde Anfield?
El excompañero de ataque de Owen en el Liverpool y en Inglaterra, Emile Heskey, dijo anteriormente: «¿Sería Jarrod Bowen un paso atrás respecto a Mohamed Salah? Creo que la mayoría de los jugadores son un paso atrás comparados con Salah, pero, siendo sincero, Bowen es un tipo de jugador diferente y probablemente ayudaría al sistema porque va a trabajar un poco más que Mo.
«No estoy diciendo que Mo no trabaje duro, pero Bowen tiene un ritmo de trabajo y una ética de trabajo diferentes porque viene del West Ham y antes de eso de categorías inferiores. Es totalmente distinto. Andrew Robertson fue posiblemente uno de nuestros mejores fichajes y llegó desde el Hull City».
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Bowen se queda en el West Ham mientras el Arsenal se une a la carrera por Barcola
Bowen tiene contrato con el West Ham hasta 2030 y tratará de ayudar al equipo a regresar a la élite a la primera, mientras por ahora se ignoran las miradas de admiración desde la distancia.
Barcola, por su parte, se encuentra en el centro de una saga de mercado que puede deparar muchos giros. Después de que se especulara con un posible fichaje por el Liverpool, ahora al vigente campeón de la Premier League, el Arsenal, que fue vinculado con la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior, se le atribuye interés.
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