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¿Jarrod Bowen al Liverpool? La leyenda de los Reds, Steven Gerrard, da su opinión sobre la estrella del West Ham y sobre si puede sustituir a Mohamed Salah
Los ídolos de Anfield dudan de la estrella de los Hammers
El Liverpool se enfrenta a una ardua tarea de reconstrucción ahora que Salah se dispone a poner fin a su legendaria etapa de nueve años en Merseyside. Aunque los responsables de fichajes de Anfield llevan tiempo siguiendo de cerca a Bowen, el jugador estrella del West Ham United, la leyenda del club Gerrard cree que el internacional inglés podría no estar a la altura del nivel de clase mundial que se requiere para llenar ese vacío.
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Gerrard busca especialistas en el uno contra uno
El debate en torno al sustituto de Salah se ha recrudecido últimamente, pero, a pesar del rendimiento constante de Bowen en el este de Londres, la opinión generalizada entre la vieja guardia del Liverpool es que las exigencias tácticas de Slot requieren un perfil más explosivo que el que ofrece actualmente el jugador de 29 años.
«Me gusta mucho Bowen y creo que es un jugador de primer nivel, pero no estoy seguro de que esté al nivel de Salah para sustituirlo», declaró Gerrard, según cita The Express. «Probablemente, el Liverpool buscará más jugadores especializados en el uno contra uno que puedan abrirse por las bandas. En algunos momentos de esta temporada, sobre todo durante esa racha en la que fueron bastante irregulares, resultaban demasiado predecibles por las bandas.
Y la forma en que este entrenador [Arne Slot] quiere jugar es trabajar de lado a lado para crear situaciones de uno contra uno. Han echado mucho de menos a [Luis] Díaz. Yo diría que tenemos que reforzar las bandas del campo».
«Es demasiado mayor»
Carragher se hizo eco de las opiniones de Gerrard y se refirió a la estrategia de fichajes a largo plazo del Liverpool, que suele centrarse en jugadores jóvenes con un alto valor de reventa. Cuando se le preguntó si Bowen podría ocupar el puesto de Salah, el exdefensa del club respondió con su habitual franqueza: «No. Quizá estuvo en el punto de mira del Liverpool bajo la dirección de Jürgen Klopp al principio, pero, obviamente, Mo Salah ya estaba allí. Pero no, sería demasiado mayor para el Liverpool».
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La búsqueda del próximo Salah
Si no es Bowen, el Liverpool sin duda buscará otras alternativas para garantizar que Slot cuente con una plantilla capaz de luchar por el título la próxima temporada. Según se informa, nombres como Yan Diomande, Francisco Conceicao y Michael Olise se encuentran entre los objetivos que están siguiendo los Reds en su búsqueda de un sustituto más joven y con gran potencial.