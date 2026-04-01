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Jaque mate... Se acabó el juego: Salah cae en la trampa del gran engaño

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Pruebas tangibles y acusaciones contra la estrella de los Reds tejen la historia de su salida forzosa

En el fútbol, al igual que en el ajedrez, las batallas no siempre se deciden con un ataque directo, sino con una serie de jugadas calculadas, y cuando sacrificar una pieza valiosa parece una derrota momentánea, se abre el camino para derribar al rey.

En el terreno de juego del Liverpool, todo depende del sistema, no de las estrellas, por muy brillantes que sean, y solo él sabe cuándo crea a sus héroes... y cuándo les escribe el último acto.

Hoy, a medida que el viaje del «rey egipcio» Mohamed Salah se acerca a su fin, la historia no parece una sorpresa, sino más bien el resultado inevitable de muchos pequeños detalles acumulados que han redefinido el destino de la leyenda de los Reds en los momentos en que más se sentía triunfante.

  • El momento del inicio... El nacimiento de una leyenda

    Todo se remonta al verano de 2017. Jürgen Klopp se inclinaba por fichar a Julian Brandt del Bayer Leverkusen, pero en las salas a puerta cerrada de Melwood, Michael Edwards —entonces director deportivo— presentó un informe estadístico decisivo. Edwards no vio en Salah a un extremo que había fracasado en el Chelsea, sino que vio un elevado «promedio de goles esperados» y una capacidad física que había evolucionado de forma asombrosa tras su salida de Stamford Bridge hacia la Fiorentina y la Roma, donde pulió su talento con paciencia bajo la mirada de expertos como Spalletti.

    Esa capacidad física y goleadora explosiva que vio encajaba perfectamente con el «alta presión» que practica Klopp.

    El jugador egipcio llegó por solo 42 millones de euros y se convirtió en una máquina goleadora que batió todos los récords. Ese fue el momento en el que los datos demostraron su poder.

    Pero la ironía dramática —como en el ajedrez— es que la misma mano que confió en el «rey» y lo colocó en el tablero fue la que decidió desmontar su mito cuando las curvas estadísticas comenzaron a descender.

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  • Un giro estratégico... El engaño de la renovación

    Para la primavera de 2025, el contrato de Salah estaba llegando a su fin y la presión de la afición iba en aumento. Rami Abbas, agente del jugador, insinuaba en X que había ofertas saudíes astronómicas. En ese ambiente tenso, Michael Edwards regresó a la estructura del grupo Finway, propietario del club, como director de operaciones futbolísticas: aquí también cambiaron las ambiciones, el papel y la visión, y llegó Richard Hughes como director deportivo para sentar las bases de la era post-Klopp, quien ya había anunciado su marcha antes de la llegada de ambos.

    En términos más claros, Edwards ya no era responsable de un solo equipo, sino de todo un sistema (el del grupo Finway) y de la sostenibilidad financiera y técnica a lo largo de varios años y, tal vez, en varios clubes.

    La marcha de Salah en aquel momento, sin compensación económica, suponía una gran pérdida financiera que coincidía con su llegada y que podría haberlo trastocado todo; por eso, todo apunta a que Edwards tomó una decisión táctica: renovar el contrato y aguantarse un poco la tormenta, cueste lo que cueste, sobre todo porque Salah y su agente pusieron al club y a su directiva bajo la presión de la afición, dadas sus impresionantes cifras al final de la temporada pasada.

    Salah firmó un nuevo contrato de dos años en abril de 2025, con un salario de hasta 400 000 libras esterlinas semanales, además de incentivos vinculados al rendimiento.

    Las fotos oficiales parecían festivas, pero entre bastidores el objetivo era claro: proteger el valor del «activo», y luego la decisión técnica en el campo decidirá el desenlace de la historia.

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  • Un giro táctico... y una acusación directa

    Con la llegada de Arne Slot como entrenador, la filosofía cambió. El equipo apostó por el «colectivo», donde no hay lugar para una «estrella excepcional», con fichajes de peso y un enorme gasto económico en el mercado de verano.

    Con el paso del tiempo, los datos físicos de Salah —que la directiva supervisa semanalmente— comenzaron a mostrar un descenso en algunos indicadores ofensivos, como sus toques dentro del área (una caída de hasta un 25 % según algunos análisis). No era una cuestión personal, sino táctica: el sistema ante todo.

    Slott aplicó la rotación de forma sistemática. Salah se quedó en el banquillo en partidos decisivos y su papel se vio reducido. 

    Luego, en diciembre de 2025, tras el empate 3-3 ante el Leeds United, en el que permaneció como suplente durante mucho tiempo, Salah estalló en unas declaraciones públicas en las que acusó directamente al club: «El club quería tirarme bajo el autobús como si yo fuera el problema aquí. No lo soy».

    A continuación, pronunció la frase decisiva que desveló la conspiración tras hacerle creer que se había cumplido su deseo y se había renovado su contrato: «Está muy claro que alguien quiere que me echen toda la culpa. Alguien no me quiere en el club», señalando con el dedo acusador a quienes estaban detrás de las bambalinas para llevar a cabo un plan de marginación del que él no se había dado cuenta al principio.

    El jugador se sintió menospreciado, mientras que la prensa afín al club se centró en la mejora de los resultados del equipo en algunos periodos sin depender totalmente de él.

    La imagen pasó gradualmente de ser la del «rey oprimido» a la de la «estrella que cobra un sueldo astronómico y tiene dificultades para adaptarse a las exigencias defensivas», y se vio sometido a diario a un feroz bombardeo mediático liderado por Jamie Carragher, Rooney, Scholes y otros.

    Al final, Salah perdió parte del apoyo incondicional de la afición, y la directiva logró desviar el debate de «¿por qué se margina a la leyenda del equipo?» a «¿es el interés del jugador más importante que el del equipo?».

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  • Un despido inteligente... Un plan acertado y un triunfo financiero

    Desde el punto de vista económico, el plan fue un éxito. Si Salah se hubiera marchado gratis en 2025, el club habría perdido su valor de mercado, estimado entre 70 y 100 millones de euros; sin embargo, con la renovación, Edwards conservó el «valor de reventa» teórico, y el acuerdo entre el club y el jugador permitió una salida anticipada sin coste de traspaso.

    Según informó el diario británico «The Sun», durante las negociaciones que condujeron a la renovación del contrato de Salah el verano pasado, el jugador egipcio solicitó una prima de fidelidad por valor de 20 millones de libras esterlinas (unos 23 millones de euros), ya que el contrato se prolongaría hasta el verano de 2027.

    En el nuevo acuerdo al que llegaron ambas partes para rescindir el contrato, Salah renunció a esta bonificación a cambio de que se le permitiera marcharse este verano.

    ¿Cuál es el resultado? Un ahorro de una enorme masa salarial, además de una mayor flexibilidad frente al equilibrio de las normas del juego limpio financiero al final de la temporada, y todo ello allana el camino para el verano de 2026, que podría ser testigo de un fuerte gasto para construir el equipo «post-Salah» y salir definitivamente de la sombra de Klopp.

  • Jaque mate... El fin de la leyenda

    Al final, la trayectoria de Mohamed Salah no terminó con las habituales lágrimas en Anfield, sino que el anuncio de la marcha del «Rey egipcio» supuso un adiós oficial y tranquilo.

    Edwards lanzó al «monstruo goleador» en 2017 confiando en la precisión de los datos, y cuando este empezó a consumir los recursos del club y sus espacios tácticos desde un punto de vista puramente administrativo y económico, decidió desmontarlo con la misma precisión.

    Salah se marcha creyendo que ha elegido el momento, pero la verdad —como en los pasillos del Liverpool— es que «el sistema» es quien ha trazado las líneas para decir al final con total tranquilidad: jaque mate... Se acabó el juego.