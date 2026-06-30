El futuro de Hajime Moriyasu aún no está definido. Tras la derrota ante Brasil en octavos de final, el seleccionador de Japón dijo: «No sé si me quedaré». Sin embargo, la prensa japonesa asegura que la Federación quiere que continúe. La decisión es personal, pero se le ve como el hombre adecuado para empezar a preparar el próximo Mundial.
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Japón duda sobre el futuro del seleccionador Hajime Moriyasu: las alternativas
LAS ALTERNATIVAS
Si Moriyasu renunciara, lo reemplazaría Go Oiwa, actual técnico de la sub-21 de Japón para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque también se baraja un entrenador extranjero. Moriyasu dirige la selección desde 2018 y, en Catar 2022, alcanzó los octavos tras vencer a Alemania y España en la fase de grupos.