Japón duda sobre el futuro del seleccionador Hajime Moriyasu: las alternativas

El futuro de Hajime Moriyasu aún no está definido. Tras la derrota ante Brasil en octavos de final, el seleccionador de Japón dijo: «No sé si me quedaré». Sin embargo, la prensa japonesa asegura que la Federación quiere que continúe. La decisión es personal, pero se le ve como el hombre adecuado para empezar a preparar el próximo Mundial.