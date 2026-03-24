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AFC Women's Asian Cup Australia Final - Japan v AustraliaGetty Images Sport

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Japón, campeón de Asia: un gol de Hamano derrota a Australia. Es el tercer título en los últimos cuatro años para las Nadeshiko

Women's Asian Cup
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Japón sigue reinando en Asia. En la final disputada en Sídney, ante más de 74 000 espectadores, las Nadeshiko vencen por 1-0 a Australia y conquistan su tercer título de la Copa de Asia en las últimas cuatro ediciones, tras los de 2014 y 2018. Decide el partido un maravilloso gol desde lejos de Maika Hamano, propiedad del Chelsea, pero cedida hasta el final de la temporada al Tottenham. Seis partidos, seis victorias, 29 goles a favor y solo uno en contra: el dominio de Japón ha sido evidente, desde el primer hasta el último partido. Kumagai y sus compañeras siguen siendo una de las favoritas para el Mundial que se celebrará el próximo año en Brasil.


«Hemos tenido ocasiones y ellas también han tenido un par, ha sido un partido reñido», declaró el seleccionador de Australia, Joe Montemurro. «Hemos jugado contra la sexta selección del mundo. Felicidades a las chicas por su actuación. Simplemente no ha sido nuestra noche».


  • LOS PREMIOS Y LAS CLASIFICADAS PARA EL MUNDIAL

    Estos son los premios otorgados en el torneo: Japón, además del título, se llevó el premio al juego limpio; la MVP del torneo fue Alanna Kennedy, de Australia; la japonesa Riko Ueki, con 6 goles, fue la máxima goleadora; y su compañera Ayaka Yamashita ganó el premio a la mejor portera. La Copa de Asia ha clasificado a cuatro selecciones asiáticas para el Mundial de Brasil del próximo año: Australia, Japón, Corea del Sur, China, Corea del Norte y Filipinas.

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  • RÉCORD DE ASISTENCIA

    La emocionante final puso el broche de oro a un torneo histórico con más de 350 000 espectadores presentes, lo que confirma la creciente popularidad del fútbol femenino. Se trata de una cifra de espectadores aproximadamente seis veces superior al anterior récord del torneo, establecido en 2010 en China, y la final batió un nuevo récord de asistencia a un solo partido en la historia de la competición.


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