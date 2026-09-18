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Jan Oblak sale en defensa de Julian Alvarez mientras los aficionados del Atlético de Madrid siguen furiosos por el frustrado traspaso al Barcelona
El vestuario ignora la hostilidad
El portero titular y capitán del club, Oblak, defendió a Alvarez en medio de la feroz indignación de la afición por su presión para forzar un cambio al Barcelona en el verano de 2026. La cúpula del Atlético de Madrid bloqueó con firmeza las negociaciones con el gigante catalán, rechazando una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid e insistiendo en su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Mientras el argentino rechazaba vías alternativas hacia el Arsenal y el Manchester City, el grupo de liderazgo veterano se aseguró de que el vestuario siguiera firmemente de su lado.
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El portero promete respaldo total
El guardameta esloveno atendió a los medios durante el «Media Day» del club antes del gran duelo de este fin de semana contra el vecino Real en el Estadio Metropolitano.
Al abordar directamente la situación del delantero argentino, insistió: «Como jugadores y capitanes, hemos gestionado la situación de Julian como algo que ya pertenece al pasado. Está con nosotros, le estamos apoyando, está dando el máximo y ya ha jugado algunos partidos en los que lo dio todo. Estoy seguro de que, mientras siga aquí, dará el cien por cien de sí mismo y hará todo lo posible para que este club logre los mejores resultados posibles».
La ambición de ganar títulos sigue siendo primordial
Con la vista puesta en el choque ante su rival de la misma ciudad, el capitán sostuvo que el ruido extradeportivo no desviará su lucha por los títulos. Disfrutando de la intensidad del encuentro, afirmó: "Un derbi siempre es un derbi; cualquiera querría jugar estos partidos".
Subrayando el enfoque innegociable de la plantilla, añadió: "Desde mi primer derbi, la mentalidad siempre ha sido ganarlo. Lo dejas todo en el campo, con ganas de rendir lo mejor posible y ayudar al equipo. Esta vez no será diferente".
Con el máximo objetivo nacional entre ceja y ceja, concluyó: "Vamos a intentar ganar La Liga. Competimos contra grandes clubes como Madrid o Barça, pero también Athletic, Villarreal, Betis... Cada año competimos, queremos ganar. No luchamos solo por acabar entre los cuatro primeros; queremos ganar el título. Pero La Liga es muy larga, habrá momentos buenos y malos, y momentos en los que las cosas no salgan como queremos, pero tenemos que creer".
- CordonPress
Un derbi feroz pone a prueba las credenciales
El equipo de Diego Simeone ocupa la cuarta plaza de la tabla de LaLiga tras sumar 13 puntos en sus seis primeros partidos. Asegurarse los tres puntos se ha convertido en una urgencia antes de recibir al Real Madrid, segundo clasificado, que actualmente le saca dos puntos de ventaja. Este derbi supone una prueba clave para los locales antes de que la competición nacional se detenga por el parón internacional de otoño.
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