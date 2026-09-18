Con la vista puesta en el choque ante su rival de la misma ciudad, el capitán sostuvo que el ruido extradeportivo no desviará su lucha por los títulos. Disfrutando de la intensidad del encuentro, afirmó: "Un derbi siempre es un derbi; cualquiera querría jugar estos partidos".

Subrayando el enfoque innegociable de la plantilla, añadió: "Desde mi primer derbi, la mentalidad siempre ha sido ganarlo. Lo dejas todo en el campo, con ganas de rendir lo mejor posible y ayudar al equipo. Esta vez no será diferente".

Con el máximo objetivo nacional entre ceja y ceja, concluyó: "Vamos a intentar ganar La Liga. Competimos contra grandes clubes como Madrid o Barça, pero también Athletic, Villarreal, Betis... Cada año competimos, queremos ganar. No luchamos solo por acabar entre los cuatro primeros; queremos ganar el título. Pero La Liga es muy larga, habrá momentos buenos y malos, y momentos en los que las cosas no salgan como queremos, pero tenemos que creer".