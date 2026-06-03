Jan Oblak rompe su silencio sobre una posible salida del Atlético de Madrid y asegura que aún le quedan «unos cuantos años» al más alto nivel

El portero, de 33 años, ha sido clave en el equipo de Diego Simeone durante 12 años. Llegó al Atlético de Madrid procedente del Benfica en 2014 por 16 millones de euros, cifra récord para un portero en La Liga. Ahora, su continuidad en el Metropolitano se plantea por primera vez. El club asegura que no le forzará a marcharse, pero la decisión final se tomará de común acuerdo con la directiva.

En una entrevista con el canal Erika, el portero se mostró filosófico: «No voy a darle muchas vueltas porque las cosas suceden cuando tienen que suceder. Lo que está escrito sucederá. No tengo mucha influencia sobre todo esto», afirmó.