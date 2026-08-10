Jamie Vardy, vinculado con un sorprendente regreso al fútbol inglés mientras un club inesperado apunta a la leyenda del Leicester City

En un giro que pocos vieron venir, el West Ham United, equipo del Championship, ha emergido como un serio candidato para hacerse con el fichaje de Vardy. Según Sky Sports, el club londinense sigue de cerca la situación del jugador de 39 años mientras busca reforzar sus opciones ofensivas tras su reciente descenso de la Premier League. Según se informa, el técnico Nuno Espirito Santo está deseando incorporar a un goleador contrastado a su plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano.

El interés desde el London Stadium llega a pesar de que el club ya cuenta con un talento importante en las posiciones de ataque. El West Ham tiene actualmente en su plantilla a Pablo y Taty Castellanos, un dúo que llegó por una cantidad conjunta de aproximadamente 45 millones de libras durante la etapa del club en la Premier League. Además, el capitán del club, Jarrod Bowen, sigue siendo una opción vital por el centro después de comprometer recientemente su futuro a largo plazo con la entidad.



