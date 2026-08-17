La operación llega en un momento en el que el Sao Paulo busca reforzar un ataque ya liderado por Jonathan Calleri, que recientemente comprometió su futuro hasta 2028. También supone un nuevo desafío para Vardy, que se consolidó como un icono del Leicester con 200 goles en 500 partidos a lo largo de 13 temporadas memorables. Después de haber liderado el triunfo de cuento de hadas del Leicester City en la Premier League 2015-16 con 24 goles, el veterano regresó a Inglaterra con su familia tras poner fin a su etapa en Italia.

Mientras valora su próximo movimiento, Vardy lanzó el podcast semanal Jamie Vardy's Having A Party junto a su excompañero Wes Morgan, dejando claro que no tiene planes de volver a ponerse la camiseta del Leicester y que se limitará estrictamente a animarlo desde la grada.