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Jamie Vardy, objetivo del São Paulo mientras el gigante brasileño sopesa su fichaje como agente libre
La cúpula del Morumbi estudia una ofensiva
Según varias informaciones, el gigante brasileño ha realizado un primer acercamiento para fichar al extalismán del Leicester Vardy tras la expiración de su contrato con el Cremonese este verano. La noticia de este sorprendente intento de traspaso la desveló primero el periodista Fabrizio Romano y posteriormente fue ampliamente corroborada por ESPN Brasil. El delantero, de 39 años, es actualmente agente libre después de marcar siete goles en 29 apariciones en Italia, una campaña que finalmente acabó con el descenso a la Serie B.
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La directiva debate una oportunidad de mercado
Según ESPN Brazil, las negociaciones formales entre ambas partes aún no han comenzado, pero el veterano delantero está siendo considerado seriamente como una «oportunidad de mercado» después de que la directiva realizara una evaluación exhaustiva de su situación. Un sector de la cúpula cree que Vardy, al que se considera en un momento físico y técnico óptimo, aportaría una mentalidad ganadora de un valor incalculable a la plantilla del primer equipo. Sin embargo, otros miembros de la directiva ven la operación como una gran apuesta dado el importante paquete económico requerido y la edad del jugador, ya que el delantero cumplirá 40 años en enero.
Una goleadora experimentada evalúa opciones
La operación llega en un momento en el que el Sao Paulo busca reforzar un ataque ya liderado por Jonathan Calleri, que recientemente comprometió su futuro hasta 2028. También supone un nuevo desafío para Vardy, que se consolidó como un icono del Leicester con 200 goles en 500 partidos a lo largo de 13 temporadas memorables. Después de haber liderado el triunfo de cuento de hadas del Leicester City en la Premier League 2015-16 con 24 goles, el veterano regresó a Inglaterra con su familia tras poner fin a su etapa en Italia.
Mientras valora su próximo movimiento, Vardy lanzó el podcast semanal Jamie Vardy's Having A Party junto a su excompañero Wes Morgan, dejando claro que no tiene planes de volver a ponerse la camiseta del Leicester y que se limitará estrictamente a animarlo desde la grada.
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Un ataque atascado busca una chispa
Si aceptara un cambio a Sudamérica, Vardy llegaría a mitad de temporada con el equipo situado en la 13.ª posición de la máxima categoría brasileña tras 22 partidos. La falta de acierto de la delantera se ha convertido en una preocupación urgente, con el equipo habiendo marcado solo cinco goles en sus últimos seis encuentros y sin pegada desde mayo. La llegada de un goleador experimentado se considera un impulso vital para afinar su ataque y hacerlo subir en la clasificación.
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