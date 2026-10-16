Getty Images Sport
Traducido por
Jamie Vardy marca en su regreso al fútbol inglés, pero el Wolverhampton prolonga la pésima racha del Burnley de 21 partidos sin ganar en casa
Vardy regresa con un gol
Vardy demostró que, a sus 39 años, todavía tiene mucho que ofrecer al abrir el marcador el viernes por la noche. Marcó con su segundo disparo del partido y anotó su primer gol en Inglaterra desde el 18 de mayo de 2025.
A pesar de que el delantero dio ventaja al Burnley cuando se acercaba el descanso, Nicky Hayen vio cómo su equipo se venía abajo por errores individuales. Kyle Walker perdió el balón justo fuera de su propia área, lo que permitió a Sean Neave asistir a Lopez, cuyo disparo entró tras golpear en el poste izquierdo para igualar el partido.
- Getty Images Sport
Los errores defensivos condenan al Burnley
El Burnley perdió por completo el control del partido tras el descanso y el Wolverhampton se adelantó a falta de 18 minutos para el final. Un pésimo control de Igor le regaló a Chirewa una clara ocasión de disparo.
Aunque Gregoire Coudert logró tocar el balón con los guantes, este trazó una parábola por encima del portero y cayó por debajo del larguero. El Burnley apenas reaccionó y fue despedido con una sonora pitada al final del partido. Así se confirmó su quinta derrota liguera de la temporada, que lo mantiene en apuros cerca de la zona baja de la clasificación de la Championship.
La maldición de Turf Moor continúa
La derrota significa que el Burnley lleva ya casi 12 meses sin ganar un partido de liga en casa, una racha que se remonta al 18 de octubre. Desde entonces, ha perdido 11 encuentros y empatado 10, lo que supone la racha más larga sin victorias como local entre las cuatro primeras categorías del fútbol inglés. Antes del partido, le preguntaron a Vardy si esta campaña sería su última temporada como profesional. Vardy respondió: «Tendremos que esperar hasta el verano y dejar que mis piernas le digan a mi cabeza lo que piensan».
- Getty Images Sport
¿Qué les espera ahora a ambos clubes?
El Wolverhampton ha recibido un impulso importante y buscará aprovechar la inercia tras subir al sexto puesto con su primera victoria en tres partidos. Mientras tanto, el Burnley necesita con urgencia mejorar su pésimo rendimiento en casa y ganar solidez defensiva para salir de la lucha por evitar el descenso.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias