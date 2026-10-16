Jamie Vardy marca en su regreso al fútbol inglés, pero el Wolverhampton prolonga la pésima racha del Burnley de 21 partidos sin ganar en casa

Vardy demostró que, a sus 39 años, todavía tiene mucho que ofrecer al abrir el marcador el viernes por la noche. Marcó con su segundo disparo del partido y anotó su primer gol en Inglaterra desde el 18 de mayo de 2025.

A pesar de que el delantero dio ventaja al Burnley cuando se acercaba el descanso, Nicky Hayen vio cómo su equipo se venía abajo por errores individuales. Kyle Walker perdió el balón justo fuera de su propia área, lo que permitió a Sean Neave asistir a Lopez, cuyo disparo entró tras golpear en el poste izquierdo para igualar el partido.