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Jamie Vardy expone la misión de llevar al Burnley «en la dirección correcta» tras completar su fichaje como agente libre
El delantero apunta a una reacción inmediata
El veterano goleador Vardy tardó poco en dejar clara su voluntad de liderar la resurrección del Burnley tras cerrar un contrato hasta 2027. Con los Clarets hundidos en el último puesto de la clasificación del Championship sin una sola victoria en sus primeros cinco partidos, la atención del delantero está totalmente centrada en reconstruir la identidad competitiva del equipo. Está decidido a aportar una mentalidad ganadora para transformar la suerte del conjunto de Hayen lo antes posible.
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El veterano moviliza a una apasionada afición
El ex talismán del Leicester City no tardó en dirigirse a la afición del Turf Moor, prometiendo cambiar el rumbo de la campaña del Burnley. En declaraciones a los medios oficiales del club tras su llegada, Vardy dijo: "Estoy muy feliz de estar ahora aquí, en el Burnley FC. Este club tiene una auténtica historia futbolística y unos aficionados apasionados que merecen un equipo que los represente a ellos y a su ciudad. Estoy deseando empezar sobre el césped y ayudar al equipo a ir en la dirección correcta".
La hoja de ruta para el ascenso inspira confianza
El objetivo de recuperación de Vardy está respaldado por un brillante currículum que incluye dos ascensos desde la Championship, en 2013-14 y 2023-24, tras haber marcado 18 goles en liga para guiar al Leicester al título hace dos temporadas. Al dar la bienvenida al veterano delantero, el entrenador Hayen dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Jamie al Burnley FC. Su experiencia y liderazgo serán inestimables para nuestra plantilla, y creemos que puede tener un impacto significativo en nuestra temporada. Jamie tiene una trayectoria contrastada y estamos deseando verle con la camiseta del Burnley."
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El duelo del martes pone a prueba la determinación
Vardy podría iniciar su misión de rescate el martes por la noche, cuando el Burnley se enfrente al Wrexham. La presión recae de inmediato sobre el veterano delantero para aportar acierto de cara a gol y frenar la alarmante racha sin victorias de los Clarets. Adaptarse rápidamente y mantener la plenitud física será clave para el jugador de 39 años, que busca levantar la moral del vestuario a lo largo de una exigente campaña en la segunda categoría.
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