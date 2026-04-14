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Jamie Vardy, el Liverpool y Vinnie Jones protagonizarán una nueva serie de tres episodios de Netflix sobre fútbol
El ascenso de Vardy desde las divisiones inferiores hasta proclamarse campeón de la Premier League
La antología «UNTOLD» llega al Reino Unido para relatar las historias más dramáticas del fútbol inglés. El primer episodio, que se estrena el 12 de mayo, sigue a Vardy desde sus inicios en el fútbol no profesional hasta su triunfo en la Premier League con el Leicester City, donde marcó un récord al fichar por un millón de libras y lideró una gesta inesperada. El documental no elude la tormenta mediática posterior, incluida la batalla legal de su esposa.
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Reviviendo el milagro de Estambul
Tras el episodio sobre Vardy, la plataforma estrenará el 19 de mayo una película que recuerda la famosa final de la Liga de Campeones de 2005. El Liverpool perdía 3-0 al descanso, pero marcó tres goles en seis minutos y ganó en los penaltis al AC Milan. El director Matthew Rudge promete la «historia definitiva» con nuevos testimonios de Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso y Dietmar Hamann.
El legado de Jones como tipo duro
La última parte de la trilogía, que se estrenará el 26 de mayo, sigue la carrera de Jones, el jugador más duro del fútbol. Antes de brillar en Hollywood, fue el alma de la «Crazy Gang» del Wimbledon. Analiza el polémico vídeo de 1992 que casi acabó con su carrera y explora cómo pasó a convertirse en un actor de culto. Incluye testimonios variados que repasan su fama y su éxito internacional.
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¿Qué le depara el futuro a Netflix en el ámbito deportivo?
Mientras las plataformas de streaming compiten por atraer a los aficionados al deporte, Netflix probablemente encargará más contenidos sobre el Reino Unido. Estos tres estrenos llegan en el momento perfecto, aprovechando el creciente entusiasmo previo a la próxima Copa Mundial de la FIFA. En el futuro, los espectadores podrán disfrutar de una oferta más amplia de documentales de fútbol de gran repercusión en la plataforma.