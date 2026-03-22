Getty Images Sport
Traducido por
¡Jamie Vardy da la talla en los momentos decisivos! El exjugador del Leicester y de la selección inglesa, todo un ídolo, desempeña un papel clave para que el Cremonese salga de la zona de descenso de la Serie A
El toque mágico de Vardy en el Tardini
A pesar de haber cumplido 39 años, Vardy sigue sabiendo cómo dejar huella cuando más importa. Tras salir al campo en el minuto 67 en sustitución de Antonio Sanabria, el ex capitán del Leicester no tardó nada en cambiar el rumbo del partido. Con la defensa del Parma desequilibrada y buscando el empate, Vardy controló un balón complicado por la izquierda antes de dar un magnífico pase que dejó a Jari Vandeputte en la posición perfecta para duplicar la ventaja de su equipo. El Cremonese se había adelantado anteriormente gracias a un gol de Youssef Maleh en el minuto 54.
«¡Eso es justo lo que necesitábamos!»
El propio delantero inglés también celebró su gran actuación en las redes sociales, consciente de la importancia de estos tres puntos en la lucha por la permanencia. A través de su perfil de Instagram, el delantero quiso enviar un mensaje claro a toda la comunidad del Cremonese, comentando el resultado: «¡Lo necesitábamos! Gran actuación del equipo hoy, ¡sigamos construyendo a partir de esto!».
Giampaolo transforma al Cremonese
El debut de Marco Giampaolo como entrenador de la Cremonese no pudo ser mejor. El técnico revolucionó el planteamiento táctico del equipo, apostando por una formación 4-2-4 que se mostró implacable en la posesión y desbarató por completo al Parma de Carlos Cuesta. El fluido juego de pases del equipo dominó la primera parte, y Vandeputte y Federico Bonazzoli estuvieron a punto de adelantarse en el marcador en varias ocasiones; a este último le anularon un gol por fuera de juego.
Cuando se le preguntó si prefería a Sanabria frente a otros delanteros, Giampaolo respondió: «Sus características. Tiene las de un delantero y necesitaba un cierto nivel de trabajo. En este partido, me pareció que se adaptaba mejor a las tareas y funciones que se le asignaron, y creo que respondió bien: trabajó duro y le vi participar. La elección se debió a la naturaleza del partido y a las características de Sanabria, Djuric y Vardy, que son diferentes».
- AFP
¿Qué le depara el futuro a la leyenda del Leicester?
Tras esta destacada actuación, el cuerpo técnico se verá en la necesidad de decidir si Vardy está listo para formar parte del once inicial de forma más regular. Su capacidad para cambiar el rumbo de un partido desde el banquillo es un lujo, pero su compenetración con Vandeputte y el resto de la línea de ataque podría llevar al Cremonese a utilizarlo como arma principal desde el pitido inicial en los próximos encuentros. El Cremonese volverá a la acción en su intento por alejarse de la zona de descenso cuando reciba al Bolonia en el estadio Giovanni Zini el 5 de abril.
Anuncios