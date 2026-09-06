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Jamie Vardy completa su fichaje por el Burnley, ya que el colista del Championship incorpora al exganador de la Premier League como agente libre
Un sorprendente regreso al Championship
El Burnley ha cerrado una de las operaciones más llamativas de la temporada al hacerse con el fichaje del exinternacional inglés Vardy. El delantero, de 39 años, era agente libre desde que dejó al conjunto italiano Cremonese tras su descenso de la Serie A al término de la pasada campaña.
El veterano goleador se reunirá con otro exinternacional inglés, Kyle Walker, en Lancashire, aportando la experiencia que tanto necesita una plantilla que ha tenido problemas para adaptarse a la vida en la segunda categoría. El Burnley es actualmente colista de la Championship, tras no haber logrado ni una sola victoria en ninguno de sus cinco primeros partidos.
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Demostrando su valía tras su etapa en Italia
El fichaje de Vardy por el Burnley llega después de una breve pero productiva etapa en Italia con el Cremonese. Tras dejar el Leicester City después de su descenso de la Premier League al final de la temporada 2024-25, el delantero se probó en el extranjero por primera vez en su carrera. Durante su estancia en la Serie A, logró ver puerta siete veces en 28 apariciones, demostrando que sus instintos depredadores en el área siguen intactos.
Su regreso al Championship supone cerrar el círculo para un jugador que escaló de forma memorable por las categorías del fútbol inglés. Antes de fichar por el Leicester City con 25 años, allá por 2012, Vardy había pasado las seis primeras temporadas de su carrera profesional jugando en el sistema no profesional.
Sobre la base de un legado legendario del Leicester
El fichaje por Turf Moor es el primer destino de Vardy en el fútbol inglés fuera del Leicester City en más de una década. Su etapa de 13 años en el King Power Stadium fue poco menos que legendaria, ya que lideró el increíble ascenso del club hasta la primera línea. Durante su etapa en las Midlands, Vardy marcó unos asombrosos 200 goles en 500 partidos entre todas las competiciones.
Más allá de los títulos, los logros individuales de Vardy son igualmente impresionantes. Inscribió su nombre en los libros de récords al marcar en 11 partidos consecutivos de la Premier League durante la campaña del título de 2015-16, y terminó ese curso con 24 goles. También demostró su longevidad al conquistar la Bota de Oro de la Premier League en la temporada 2019-20, al acabar como máximo goleador de la competición con 23 tantos a los 33 años.
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Experiencia para la lucha del Burnley por la permanencia
Vardy expresó su entusiasmo por su próximo desafío con el Burnley, y el exinternacional con Inglaterra, que también ganó la FA Cup en la temporada 2020-21, está deseando tener un impacto inmediato. «Este club tiene una auténtica historia futbolística y unos aficionados apasionados que merecen un equipo que les represente a ellos y a su ciudad», señaló Vardy en un comunicado del club que confirmaba su llegada a Turf Moor. «No puedo esperar para empezar en el campo y ayudar al equipo a avanzar en la dirección correcta».
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