Jamie Carragher se enfrenta a la ira de Gary Neville tras comparar al delantero del Arsenal Kai Havertz con Roberto Firmino

El desacuerdo se produjo en Sky Sports durante el Super Sunday, mientras los comentaristas analizaban al Arsenal y sus opciones en ataque. El Arsenal ha dependido en gran medida de Havertz, que llegó procedente del Chelsea por 65 millones de libras en 2023, situándolo de forma constante por delante de Viktor Gyokeres.

Al evaluar su impacto tras una victoria por 3-0 contra el Coventry, Neville expresó dudas sobre su capacidad para atemorizar a los defensas, al afirmar: "Creo que tener a Havertz arriba significa que los centrales pueden permitirse bascular un poco más hacia su lado, porque Havertz es un buen jugador, rinde muy bien, pero no te va a meter el miedo en el cuerpo".