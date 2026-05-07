Jamie Carragher se disculpó con Luis Enrique tras la victoria del París en Múnich

No sorprendió ver al técnico español generoso y de buen humor. Su equipo mostró madurez en la vuelta contra el Bayern en el Allianz Arena y avanzó a la final tras empatar 1-1, luego del 5-4 en la ida.

Enrique habló de un «partido muy intenso» y explicó: «La defensa estuvo mejor que el ataque. Es muy positivo que hayamos demostrado este carácter ante un equipo como el Bayern. (…) Dentro de dos días celebro mi cumpleaños y estoy muy feliz. Hemos pasado de ronda y estamos en la final de la Champions League. Este es precisamente el tipo de regalos que queremos hacer a nuestros aficionados».

La final de la Champions se jugará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El PSG se medirá al líder de la Premier, el Arsenal, con la opción de ser el segundo equipo, tras el Real Madrid, en revalidar el título.