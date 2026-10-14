La parálisis actual del United en el mercado de fichajes se debe, en esencia, a años de gasto excesivo sin una presencia constante en la Champions League. Carragher señaló que la plantilla ha rendido por debajo de lo esperado con distintos entrenadores, de modo que los fondos actuales están comprometidos por deudas pasadas en lugar de destinarse a nuevos fichajes.

«Ahora estamos viendo al verdadero Manchester United esta temporada», continuó Carragher. «La razón por la que no ficharon jugadores en verano es que, en los últimos cuatro o cinco años desde que Martinez está allí, creo que solo han jugado la Champions League una vez: esta temporada (sic).

«Así que, si cada temporada te quedas sin los ingresos de la Champions League y el Manchester United gasta cada temporada 200 millones de libras en el mercado de fichajes, tarde o temprano eso tiene que parar porque no hay dinero.

«Por eso, este verano, el dinero que está pagando el Manchester United corresponde a jugadores que compró hace años, al siguiente plazo de esos fichajes. Por eso no dispone de ese dinero; no puede seguir así indefinidamente. Es una plantilla que, con distintos entrenadores, no ha conseguido nada. Ha estado fatal, fatal otra vez esta noche».

Carragher concluyó poniendo el foco en el propio rendimiento de Martinez: «Y él también, cuando habla del inicio de esta temporada... Creo que es un buen jugador, por cierto, es campeón del mundo, lo entiendo, pero ha tenido un inicio de temporada horrible. Horrible, muy malo. A la gente le encantará, a los aficionados del Manchester United les encantará, pero eso no le hace ningún bien a nadie... Ahora todo el mundo hablará de esto. Esto se hará enorme, estallará, y creo que se ha pasado de la raya».



