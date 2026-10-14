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Jamie Carragher carga contra Lisandro Martinez, al que tacha de «fuera de lugar», después de que el jugador del Manchester United arremetiera contra la cúpula del club en una explosiva entrevista
Las repercusiones tras el partido en Madrid
El equipo de Michael Carrick vivió una noche aciaga en España, donde sufrió una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, la verdadera polémica estalló tras el pitido final. Martinez hizo una dura valoración de la estrategia de fichajes del Manchester United durante el verano y sostuvo que la plantilla había quedado corta para la primera temporada completa de Carrick al frente del equipo.
El defensa argentino dirigió sus críticas especialmente al director deportivo Jason Wilcox y afirmó que espera más del directivo. Aunque una parte de la afición del club elogió la franqueza del central, destacados analistas tuvieron una opinión completamente distinta sobre sus declaraciones.
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Carragher condena un «horrible» arrebato
En declaraciones a CBS Sports, Carragher no se mordió la lengua al valorar al central del United. El exdefensa del Liverpool insistió en que hacer públicas las quejas internas no beneficia a nadie, pese a la previsible reacción positiva de unos aficionados desencantados.
«No beneficia absolutamente a nadie, y estas declaraciones serán ahora el tema de conversación durante los próximos días», afirmó Carragher. «A ninguna afición le gustan los de traje, los que mandan en los despachos, así que a los aficionados del United les encantará esto y pensarán que es estupendo.
«Me parece horrible que haya salido a decir eso precisamente ahora. De verdad. Cuando dice que hicieron una temporada fantástica la pasada campaña, no fue así. La temporada pasada despidieron a un entrenador. Lo despidieron.
«Acabaron terceros porque no tenían partidos de copa, no jugaban en Europa y cayeron muy pronto en las competiciones de copa. El Manchester United, tercero. La razón por la que acabaron terceros es que el Liverpool y el Chelsea también estuvieron muy mal».
La leyenda del Manchester United Wayne Rooney se mostró de acuerdo con esas palabras y calificó la salida de tono del defensa de «irrespetuosa» hacia el club.
La realidad económica deja al descubierto problemas más profundos en la plantilla
La parálisis actual del United en el mercado de fichajes se debe, en esencia, a años de gasto excesivo sin una presencia constante en la Champions League. Carragher señaló que la plantilla ha rendido por debajo de lo esperado con distintos entrenadores, de modo que los fondos actuales están comprometidos por deudas pasadas en lugar de destinarse a nuevos fichajes.
«Ahora estamos viendo al verdadero Manchester United esta temporada», continuó Carragher. «La razón por la que no ficharon jugadores en verano es que, en los últimos cuatro o cinco años desde que Martinez está allí, creo que solo han jugado la Champions League una vez: esta temporada (sic).
«Así que, si cada temporada te quedas sin los ingresos de la Champions League y el Manchester United gasta cada temporada 200 millones de libras en el mercado de fichajes, tarde o temprano eso tiene que parar porque no hay dinero.
«Por eso, este verano, el dinero que está pagando el Manchester United corresponde a jugadores que compró hace años, al siguiente plazo de esos fichajes. Por eso no dispone de ese dinero; no puede seguir así indefinidamente. Es una plantilla que, con distintos entrenadores, no ha conseguido nada. Ha estado fatal, fatal otra vez esta noche».
Carragher concluyó poniendo el foco en el propio rendimiento de Martinez: «Y él también, cuando habla del inicio de esta temporada... Creo que es un buen jugador, por cierto, es campeón del mundo, lo entiendo, pero ha tenido un inicio de temporada horrible. Horrible, muy malo. A la gente le encantará, a los aficionados del Manchester United les encantará, pero eso no le hace ningún bien a nadie... Ahora todo el mundo hablará de esto. Esto se hará enorme, estallará, y creo que se ha pasado de la raya».
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Carrick busca empezar de cero ante el Leeds
En un intento de desactivar la crisis que se avecina, Carrick restó importancia al arrebato de su defensa tras el partido y lo atribuyó a las emociones del momento. El entrenador del United querrá ahora desviar la atención de la política de los despachos y centrarla de nuevo en lo que sucede sobre el terreno de juego.
El Manchester United debe recomponerse rápidamente antes de su visita a Elland Road este domingo en la Premier League, un partido que se presenta tenso. Una buena actuación ante su rival, el Leeds United, es esencial para acallar el ruido y dar estabilidad a un vestuario dividido.
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