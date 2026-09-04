Iraola ha lanzado una despiadada declaración de intenciones al inicio de su etapa en el Liverpool al dejar fuera a Chiesa y Endo de su plantilla para la Champions League 2026-27. El nuevo técnico del Liverpool presentó su lista de 25 jugadores antes de su estreno europeo ante el Atlético de Madrid el 9 de septiembre, dejando a ambos internacionales consolidados al margen.

Las ausencias se deben a las estrictas normas de inscripción de la UEFA, que permiten un máximo de 17 jugadores no formados localmente en la Lista A. Iraola optó por asignar esas valiosas plazas al fichaje de 123 millones de libras Bradley Barcola, a otro fichaje del verano, Victor Munoz, e incluso al delantero lesionado Hugo Ekitike, sin dejar sitio para Chiesa ni Endo.



