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Yosua Arya

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Jamie Carragher carga contra el Arsenal por dejar escapar a la estrella del Liverpool de 123 millones de libras tras no lograr fichar a Vinicius Junior

Arsenal
Liverpool
B. Barcola
Premier League

Jamie Carragher cree que el Arsenal cometió un importante error en el mercado de fichajes al permitir que Bradley Barcola se uniera al Liverpool sin oposición. El comentarista considera que el equipo de Mikel Arteta necesitaba desesperadamente un extremo izquierdo tras quedarse sin sus objetivos prioritarios, Vinicius Jr y Julian Alvarez, este verano.

  • El Arsenal se quedó sin el extremo del Liverpool

    Carragher cree que el Arsenal cometió un gran error en el mercado de fichajes al no fichar a Barcola este verano. El internacional francés completó recientemente un sorprendente traspaso de 123 millones de libras al Liverpool, firmando un contrato de cinco años en Anfield.

    El Arsenal exploró un acuerdo por el jugador de 24 años al principio del mercado, pero finalmente desvió su atención hacia otros objetivos. Esta decisión acabó dando al equipo de Andoni Iraola un camino relativamente libre para hacerse con el doble ganador de la Champions League.

    Arteta ha pasado los dos últimos veranos buscando un extremo izquierdo de élite para reforzar su plantilla. Sin embargo, el Arsenal ha seguido sin poder cerrar el fichaje de sus principales objetivos ofensivos para esa posición.

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    Carragher cuestiona la estrategia de fichajes de Arteta

    En el podcast Stick to Football, Carragher se preguntó por qué el Arsenal no insistió más por Barcola. Cree que la banda izquierda sigue siendo una debilidad clara en la máquina ganadora del título de Arteta.

    «Me alegro de que no pasara, pero estaba pensando en lo de Barcola», explicó Carragher. «Para mí, en el Arsenal, el extremo izquierdo siempre ha dado la sensación de ser donde está la bajada en comparación con Bukayo Saka, Martin Odegaard y Kai Havertz».

  • El Arsenal no logra cerrar el fichaje de sus objetivos prioritarios

    Carragher reconoció que el nuevo fichaje Christos Tzolis ha empezado de forma positiva en el Emirates Stadium. Sin embargo, se mantuvo firme en que el Arsenal debería haber cerrado una incorporación de primer nivel como Barcola.

    "El nuevo chico, Tzolis, ha empezado bastante bien", dijo Carragher. "Pero cuanto más se alargaba lo de Barcola, y luego el Arsenal no fichó a Vinicius Jr ni a Alvarez, pensaba: ¿no era ese [el fichaje de Barcola]?"

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    El mermado flanco izquierdo se enfrenta a la prueba del Chelsea

    La incapacidad del Arsenal para fichar a un extremo de primer nivel se ve agravada por salidas importantes precisamente en esa posición. El conjunto londinense ha dado salida a los dos atacantes por la izquierda que tan buen rendimiento le dieron la pasada temporada. Leandro Trossard ya ha completado su traspaso definitivo al Besiktas. Mientras tanto, Gabriel Martinelli está a punto de cerrar un lucrativo traspaso de 60 millones de libras al Al-Hilal, equipo de la Saudi Pro League.

    Arteta debe apoyarse ahora en las opciones que ya tiene para mantener la dinámica. El Arsenal volverá este fin de semana a la Premier League cuando se mida al Chelsea en un crucial derbi londinense.

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