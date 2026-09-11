Jamie Carragher califica al técnico del Manchester United, Michael Carrick, de «solución interina» incapaz de ganar grandes títulos

Carrick recibió el cargo de entrenador de forma permanente después de impresionar durante su etapa como interino, guiando al Manchester United hasta un tercer puesto y la clasificación para la Liga de Campeones.

Sin embargo, Carragher ha puesto en duda que Carrick tenga lo necesario para triunfar en Old Trafford. En su columna en el Daily Telegraph, Carragher afirmó: "Para la mayoría, da la sensación de que Carrick sigue siendo una solución interina en todo menos en el nombre, con las llaves de Old Trafford en sus manos hasta que un superentrenador pueda instalarse allí en el verano de 2027. Carrick no lo verá así, por supuesto, pero hay ciertas percepciones de las que será difícil desprenderse".