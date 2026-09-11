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Moataz Elgammal

Traducido por

Jamie Carragher califica al técnico del Manchester United, Michael Carrick, de «solución interina» incapaz de ganar grandes títulos

J. Carragher
M. Carrick
Manchester United
Premier League

Jamie Carragher ha lanzado una dura valoración sobre Michael Carrick, al asegurar que el técnico del Manchester United es simplemente una solución temporal y que carece de la categoría de estrella necesaria para triunfar a largo plazo. Pese a una sólida etapa como interino, Carragher insiste en que ningún otro gran club europeo habría contratado al actual entrenador y que simplemente está ocupando el cargo de forma provisional.

  • Carragher cuestiona las credenciales de Carrick

    Carrick recibió el cargo de entrenador de forma permanente después de impresionar durante su etapa como interino, guiando al Manchester United hasta un tercer puesto y la clasificación para la Liga de Campeones.

    Sin embargo, Carragher ha puesto en duda que Carrick tenga lo necesario para triunfar en Old Trafford. En su columna en el Daily Telegraph, Carragher afirmó: "Para la mayoría, da la sensación de que Carrick sigue siendo una solución interina en todo menos en el nombre, con las llaves de Old Trafford en sus manos hasta que un superentrenador pueda instalarse allí en el verano de 2027. Carrick no lo verá así, por supuesto, pero hay ciertas percepciones de las que será difícil desprenderse".

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    Sin el brillo necesario

    En declaraciones a talkSPORT, Carragher amplió su duro veredicto y explicó por qué duda de que Carrick vaya a conquistar grandes títulos: "No creo que el Manchester United vaya a ganar una liga o la Champions League con Michael Carrick. Lo he dicho abiertamente, pero creo que es correcto que tenga el cargo ahora mismo. Sus resultados son fantásticos".

    Carragher también señaló una supuesta falta de aura y añadió: "Pero creo que los entrenadores que ganan los trofeos más importantes tienen un factor X, un toque de magia; Michael Carrick todavía tiene que demostrar que lo tiene".

  • Respaldado en el mercado de fichajes

    El Manchester United ha respaldado a Carrick durante el mercado de fichajes de verano, con un gasto de 140 millones de libras para incorporar a Youri Tielemans, Carlos Baleba y Andrey Santos. Pese a esta inversión, el club ha tenido un inicio irregular en la Premier League, con una victoria, un empate y una derrota, empezando con una derrota por 2-0 ante el recién ascendido Hull City.

    Al abordar cómo Carrick y el antiguo técnico interino Ole Gunnar Solskjaer consiguieron el puesto, Carragher escribió: "Eso no puede cambiar el hecho de que, basándose únicamente en sus currículums como entrenadores, ningún otro club de élite de Inglaterra o Europa se habría puesto en contacto con ellos, ni otros habrían tenido ningún vínculo sentimental que tener en cuenta a la hora de determinar los méritos de ofrecer un contrato permanente".

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    ¿Qué le espera ahora al Manchester United?

    Carrick afrontará su examen más exigente hasta la fecha cuando el Manchester United reciba este fin de semana en Old Trafford a su rival, el Manchester City. Después de rehacerse con una victoria por 4-0 sobre el Sabah en la Liga de Campeones el jueves por la noche, el equipo tendrá que demostrar que puede competir contra la élite de la Premier League y responder sobre el césped a las duras críticas de Carragher.

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