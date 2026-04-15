Jamie Carragher, «atónito», critica a Arne Slot por dejar a Mohamed Salah en el banquillo tras la eliminación del Liverpool de la Liga de Campeones a manos del PSG

A pesar de necesitar una remontada tras un mal partido de ida, Slot alineó a Alexander Isak por primera vez en cuatro meses y dejó en el banquillo al máximo goleador del club. La apuesta falló: los Reds perdieron 2-0 y quedaron eliminados con un global de 4-0.

En declaraciones a CBS Sports Golazo, Carragher cuestionó la decisión de alinear a Isak en lugar del ‘faraón’ egipcio. «El entrenador tendrá sus razones, pero Isak no está ni de lejos en forma», afirmó. «Mohamed Salah no jugó la ida, así que no es como otros que ya suman varios partidos. Él disputó la Premier, marcó y sigue siendo uno de los máximos goleadores del Liverpool. Además, está acostumbrado a este sistema, mientras que Isak nunca ha jugado con Ekitike».