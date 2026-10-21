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Jamie Carragher, asombrado por el nuevo papel de la estrella del Manchester United Youri Tielemans
El ajuste táctico da resultado al United
Carragher ha elogiado ampliamente a Tielemans tras el trabajado empate del United ante el Leeds el domingo. El internacional belga firmó una actuación destacada en Elland Road después de que el entrenador Carrick modificara su planteamiento táctico.
El equipo visitante comenzó el partido con fuerza, con Tielemans en una posición más adelantada de lo habitual. Se situó junto a Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo para formar un peligroso trío ofensivo.
El cambio de posición dio frutos de inmediato para los visitantes. Tielemans dio un pase preciso en el último tercio del campo para asistir a Mbeumo en el primer gol, antes de que Dominic Calvert-Lewin empatara para el Leeds en la segunda parte.
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Carragher destaca la visión de juego y la calidad en el centro del campo
La visión de juego y la calidad con el balón del belga propiciaron las mejores acciones ofensivas del United en el partido. Su capacidad para leer el juego condujo directamente al primer gol y le valió grandes elogios de Carragher en el plató de televisión.
«El hecho de que mire a su alrededor y juegue con el pie más alejado le permite abrir el juego hacia la banda», explicó Carragher en Sky Sports. «Sabe que Mbeumo está en esa zona y sabe que va a encontrarlo. Calidad absoluta».
La energía en el centro del campo ayuda a liberar el potencial
Tielemans ha sido titular en los siete partidos de la Premier League disputados esta temporada. Sin embargo, su anterior asociación con Kobbie Mainoo en el centro del campo había recibido recientemente duras críticas del ex capitán del club Gary Neville.
Con Mainoo apartado por lesión, Carrick optó por alinear a Carlos Baleba y Andrey Santos en el centro del campo. La decisión aportó la energía que tanto necesitaba esa zona y dio una base sólida a los atacantes. También liberó a Tielemans de gran parte de sus responsabilidades defensivas.
«Está pendiente de lo que ocurre a su alrededor, mira por encima del hombro izquierdo, busca dónde está Bruno Fernandes y dónde está Bryan Mbeumo», añadió Carragher. «La definición es brillante, pero lo de Tielemans fue absolutamente fantástico».
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Con la mirada puesta en las competiciones europeas
La plantilla tratará ahora de reponerse y prepararse para una visita europea crucial. El United tiene previsto enfrentarse al Como en la Champions League a finales de esta semana. Viajará a Italia para jugar en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Tielemans espera mantener su posición más adelantada y dar continuidad a su destacada actuación en la competición nacional.
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