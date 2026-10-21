Carragher ha elogiado ampliamente a Tielemans tras el trabajado empate del United ante el Leeds el domingo. El internacional belga firmó una actuación destacada en Elland Road después de que el entrenador Carrick modificara su planteamiento táctico.

El equipo visitante comenzó el partido con fuerza, con Tielemans en una posición más adelantada de lo habitual. Se situó junto a Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo para formar un peligroso trío ofensivo.

El cambio de posición dio frutos de inmediato para los visitantes. Tielemans dio un pase preciso en el último tercio del campo para asistir a Mbeumo en el primer gol, antes de que Dominic Calvert-Lewin empatara para el Leeds en la segunda parte.