Jamie Carragher advierte de que un fichaje de verano del Manchester United «no durará» mientras crece la preocupación de Michael Carrick por el centro del campo

El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher cree que la falta de disciplina táctica del Manchester United está perjudicando a Tielemans. En declaraciones a Sky Sports, el comentarista explicó por qué el internacional belga está sufriendo sin el apoyo de la estructura colectiva con el que contaba en su anterior club.

Carragher afirmó: «¿Por qué Tielemans rendía bien en el Aston Villa y hasta ahora le está costando tanto en el Manchester United? Cuando ves a un equipo de Unai Emery, te das cuenta de que trabaja cada detalle en los entrenamientos, día tras día. Cada vez que ves un partido del Aston Villa, el equipo está compacto y juega unido».

Señaló que el fichaje de 35 millones de libras carece de velocidad natural y necesita un equipo muy junto a su alrededor para compensar sus limitaciones físicas. Carragher comparó la situación con las dificultades iniciales de Alexis Mac Allister en Anfield y advirtió de que Carrick debe corregir rápidamente su sistema.

«Y cuando tienes a un jugador que no destaca físicamente, como es su caso, necesitas que tu equipo esté muy compacto. Aquí ocurre exactamente lo contrario», añadió Carragher. «Es un problema que tuvo el Liverpool la temporada pasada con Alexis Mac Allister. Mac Allister ha rendido mejor esta temporada porque el equipo juega más junto y está más compacto. Eso es lo que tiene que hacer el Manchester United o Tielemans no durará, no seguirá en el equipo».



