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Jamie Carragher advierte de que el Manchester United está atrapado en un «círculo vicioso» mientras se agrava su crisis bajo las órdenes de Michael Carrick
La costosa trampa del United en el mercado de fichajes
Pese a haberse quedado repetidamente fuera de la Champions League durante la última década, el Manchester United sigue teniendo una de las masas salariales más elevadas de la Premier League. La directiva autorizó un gasto de más de 150 millones de libras en traspasos durante el mercado de verano, lo que aumentó la presión financiera sobre el club.
La clasificación europea de la temporada pasada agravó esa presión, ya que activó subidas salariales automáticas para varios integrantes de la plantilla actual. Por ello, el club afronta ahora serias dificultades para dar salida a jugadores que no han rendido lo esperado: quienes tienen menos protagonismo son reacios a renunciar a sus lucrativos contratos.
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Carragher critica duramente el gasto insostenible
En declaraciones a Sky Sports, Carragher destacó que la potencia económica del Manchester United ha ocultado problemas estructurales más profundos. Señaló que, mientras sus rivales gastan mucho para mantener su dominio, el United paga un precio muy alto simplemente para rendir por debajo de las expectativas.
«Creo que, cuando estás en un club que gasta mucho dinero y esos jugadores siguen sin dar la talla, tampoco te clasificas para la Champions League y tienes una de las masas salariales más altas, al final puedes ser el club que más gaste de la temporada, pero no consigues resultados», afirmó Carragher.
«Liverpool y Manchester City son dos de los pocos clubes que han ganado títulos de forma constante y después han realizado grandes desembolsos. El dinero siempre estará ahí porque es uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo, pero no puede gastarse sin límite. Sencillamente, no puede».
Un ciclo autodestructivo
El exdefensa del Liverpool subrayó que la salida de jugadores sigue siendo el mayor obstáculo en Old Trafford, lo que genera un bloqueo que impide continuar con la necesaria reconstrucción.
«Y entonces se habla del gasto neto, pero no consigues dar salida a los jugadores», continuó Carragher. «Es difícil hacerlo cuando el club sigue fracasando. Además, cobran sueldos elevados y no puedes traspasarlos porque nadie los quiere. Es un círculo vicioso en el que están atrapados. Al final, llega un momento en el que no puedes seguir siendo el club que más gasta y, para mí, ese momento llegó este verano».
La plantilla ya refleja la valoración de Carragher de que el elevado gasto tenía que detenerse este verano. El defensa Lisandro Martinez criticó duramente hace poco a Jason Wilcox y aseguró que esperaba una mayor inversión durante el último mercado de fichajes. La frustración del argentino es una clara muestra de las limitaciones económicas del United, cuyos jugadores culpan ahora a la directiva de su pésimo rendimiento.
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La crisis se agrava para Carrick
El desastroso inicio de temporada del United ha puesto a Carrick bajo una enorme presión. Con una sola victoria hasta ahora, crecen las dudas sobre su capacidad para cambiar el rumbo del equipo y salvar la temporada.
El decepcionante empate 1-1 del domingo ante el Leeds United en Elland Road prolongó la mala racha del equipo. El técnico de 45 años debe encontrar ahora la manera de sacar el máximo rendimiento a una plantilla muy bien pagada que no está dando la talla, consciente de que las limitaciones económicas del club le impiden salir del apuro a golpe de talonario.
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