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James Trafford grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

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James Trafford puede convertirse en el número 1 de Inglaterra en el Leeds tras la cuestionable gestión del Manchester City: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, se debe a que el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está muy animado, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado mayor partido de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos calificando cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué opinas en la sección de comentarios...

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión que el City y Pep Guardiola han hecho de James Trafford. Reincorporado desde el Burnley el pasado verano, después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro lugar, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno fichar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación por priorizar sin piedad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que, en última instancia, pagó al Burnley 27 millones de libras hace 12 meses y que la temporada pasada fue simplemente el portero de copa a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven y muy bien valorado, con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe de efecto para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la pelea por Europa si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después de los codiciados agentes libres Harry Wilson y del muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición que ha sido problemática para el Leeds. Considerado como el futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador conocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que puede escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por el descenso con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es considerable para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cantidad a uno de los grandes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento para Trafford de abrirse camino lejos del Manchester City, donde por fin tiene una opción real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino para reemplazar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League y, si logra impulsar al Leeds hacia arriba en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria del técnico alemán para el Mundial pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por equipos como el Newcastle o alguno del llamado ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

    • Anuncios
  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es una operación extraordinaria para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor caso de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza motriz detrás de la carrera del Leipzig hasta acabar tercero en la Bundesliga la pasada temporada, y desarrolló una relación casi telepática con la gran estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su precisión en la definición y su capacidad de pase progresivo, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus principales activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y pronto descubrirá otra joya, y si Diomande se adapta de inmediato en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como detector de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única manera de cerrar a tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más opciones por banda, con Rodrygo sin previsión de regresar hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una cirugía de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó partiendo desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la pasada temporada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral de recorrido Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarmar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue estando verde, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganar a clubes como el PSG y el Liverpool en la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje de ensueño para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales no conocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, después de haber empezado en el filial, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo magnífico para el club alemán, al firmar 23 participaciones de gol entre todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario posible mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el joven de 19 años ya se había convertido en objetivo de un gran número de clubes de élite europeos, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo Diomande maneja la presión del Bernabéu y una etiqueta de precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en un ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la temporada 2024-25, por todo lo alto y de una manera acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación de dos años del club tras liderar su camino hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su rendimiento la temporada siguiente. El egipcio solo sumó 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó hasta la quinta plaza en la Premier League y no logró ganar ningún título, y criticó públicamente a Slot y a la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el terreno de juego, porque su aportación ofensiva se apagó y su falta de trabajo defensivo quedó expuesta tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debería haber roto su vieja norma de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, del que se informó que era de 400.000 £ semanales, acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo a largo plazo de la Saudi Pro League, también es un desastre. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Super Lig turca. Los mejores años de Salah están sin duda atrás a sus 34 años, pero fichar al Jugador del Año de la PFA de 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro asombroso para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Super Lig una vez en este siglo y vive claramente a la sombra del Galatasaray y del Fenerbahce. Con razón confiarán en recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y asistentes de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que además debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, dando continuidad a la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una gran trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire por donde se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una humillación para Salah. Pagó el precio más alto por ponerse por delante de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alejando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin hacer ruido. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por el ex de la Roma, lo cual es demoledor dado su estatus de agente libre. Salah debería reencontrarse con su olfato goleador en Turquía, pero solo porque se trata de un bajón enorme de nivel. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado lamentará cómo terminaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

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  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Un caso extraño para el Brentford, que difícilmente iba a impedir la salida de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, hasta el punto de facilitarle el camino rescindiendo su contrato. Aun así, el internacional inglés fue una parte importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la temporada pasada, disputando 32 partidos de la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el traspaso del ex capitán Christian Norgaard al Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta ahora había sido tranquilo, el Brentford ha irrumpido con fuerza; el cotizado mediocentro defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, las cualidades de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck también poniendo rumbo a Stamford Bridge, esto supone un giro radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acaparar parte del mejor talento joven disponible con la esperanza ciega de que pudiera convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y de la Liga de Campeones, venerado por sus dotes de liderazgo y con el exentrenador del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que los Blues buscan en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado mucho de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, parece bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su rendimiento sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. No obstante, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia podrían ser invaluables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenarse pese a sufrir una insólita fractura en un brazo tras el partido de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Presumiblemente, el excapitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta etapa de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que también ayude a abrir una nueva era lejos del césped, mientras los Blues buscan renovar su cultura y convertir a una prometedora plantilla joven en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson afrontará con entusiasmo, y no apostarías en contra de que la complete con éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, una edad en la que perfectamente podría retirarse, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentín Barco (del Estrasburgo al Chelsea, cantidad no revelada)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cantidad significativa dada su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la campaña 2025-26, aunque solo la tercera definitiva, y el Estrasburgo lamentará la marcha del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a acabar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y además desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior box-to-box, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una verdadera capacidad de penetración, y sin balón cubría cada rincón del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace inevitable la pérdida de sus mayores talentos, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de seguir avanzando hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante evidente para el Chelsea tras su campaña de eclosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en el costado izquierdo, ya que Barco se dio a conocer inicialmente como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener el balón circulando en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia sin duda suavizará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de ser cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el pasado verano. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y la transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también será muy valiosa para Barco, pese a que solo disputó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto esto supone un golpe para el Brighton, que pierde al hombre que fue su máximo goleador de largo la temporada pasada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck que se marche, sobre todo cuando a los 35 años se le ha presentado una oportunidad tan improbable, pero aun así escocerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un sustituto de nivel, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En este momento, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Ahora mismo no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap haya salido en las conversaciones con el Chelsea sobre el traslado de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dio a entender hace tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», al dejar atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña tremendamente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso de sobra pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para completar la plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor temporada goleadora hasta la fecha de sus 18 años de carrera en la Premier League (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario respecto a Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el capítulo de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. Fichar a Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico tan respetado como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le concederá una influencia significativa en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas posibilidades de que disponga de bastantes minutos desde el banquillo cuando Pedro necesite descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan quedarse con él. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, aunque especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que le ofrecieran una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había insinuado a principios de 2025-26 que Stones se enfrentaba a una batalla cuesta arriba para asegurarse un nuevo contrato, y un problema muscular en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso si aún hubiera tenido contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dadas sus dificultades con las lesiones, esta operación conlleva un riesgo importante para el Inter, incluso si llega como agente libre. Sin embargo, esperarán haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para que firme un contrato de dos años, supuestamente por alrededor de 115.000 £ semanales, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, porque habrá dudas serias sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia exigirá menos físicamente a un jugador cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones reemplaza a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos años más en una liga menos intensa. Es posible, además, que el Inter vea esta incorporación como todo un golpe de efecto, ya que, según se informa, superó a clubes como Chelsea y Arsenal para hacerse con el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo tiene la oportunidad de experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente domina en Italia. Puede que aún no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero del City Manuel Akanji en San Siro y tendrá motivos para pensar que puede hacerse con un puesto en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en las semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años que el Palace pagó apenas 18 millones de libras por Lacroix al Wolfsburgo, cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un periodo tan corto, una nueva muestra de que su modelo de negocio vuelve a dar resultado. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, siendo una pieza clave en los equipos que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensor dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informó, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que sientan que podrían haber sacado más, dado lo inflado que está el mercado, pero el dinero seguirá siendo muy útil para cuadrar las cuentas después de que las Eagles gastaran mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue adelante con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su nómina de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es un tanto caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han prometido más de lo que han ofrecido, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que se barajan, lo que probablemente supondría la salida de varios miembros del grupo actual. El club del oeste de Londres probablemente considere que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y un internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales de aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yendo en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. El futbolista de 26 años quiere, según se sabe, seguir poniéndose a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar este verano el salto a un club del llamado ‘big six’ tras varias actuaciones sólidas y constantes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once titular de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan decisivo primero en la clasificación del equipo para la Europa League y después en su llegada hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras, que es lo que sostiene el Forest, se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque Anderson echará claramente de menos al City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque el Forest ha sacado un enorme beneficio del City en esta operación. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba igualmente un heredero digno para el trono del futbolista de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado de convencer nunca de verdad en el papel de mediocentro. Anderson, sin embargo, parece reunir las condiciones. Es un jugador contrastado de la Premier League que tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece encajar a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson ha dejado claro que se le ha quedado pequeño el Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven centrocampista inglés prometedor en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la diferencia enorme entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado a Garnacho de encima tan rápido este verano, un jugador que perfectamente podría haber sido difícil de colocar dada su olvidable etapa de una sola temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicionada. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord en la historia del club. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el técnico Unai Emery fue el gran impulsor de la operación, ya que quería un extremo veloz, y la esperanza será que el entrenador español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya tiempo mostrando una preocupante falta de la chispa y el desparpajo que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar las cifras ofensivas de Rogers, y habrá preguntas serias si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y además por una cantidad que probablemente será elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara traspasado este verano y, por tanto, se descontaría la diferencia entre ambas cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año: Garnacho seguro que estará decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene habilidad para sacar lo mejor de jugadores que anteriormente rindieron por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que tendrá menos presión lejos de uno de los llamados clubes del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente expectante después de haber asegurado de nuevo la clasificación para la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho también tendrá presente sin duda la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en una cesión con obligación de compra condicionada que parecía muy asumible: simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery le apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó hace solo dos años por 6,5 millones de euros procedente del Fortuna Dusseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó igualando la valoración que los campeones belgas hacían del extremo. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero supondrá muchísimo para un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título la temporada pasada ante el Union Saint-Gilloise. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una magnífica campaña individual en 2025-26, con la impresionante cifra de 51 contribuciones de gol (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y a las eliminatorias de la Champions League. Hay, por supuesto, cierto riesgo asociado a este movimiento, aunque la cifra parece un valor razonable en el mercado actual; Tzolis sufrió mucho en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, así que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento en Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal confiará en que Tzolis haya aprendido de aquella experiencia, y el jugador cuenta con la potencia física y la velocidad necesarias para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que tener paciencia para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una opción útil para la rotación en un primer momento. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su fallida etapa en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus primeras cesiones en el FC Twente y el Dusseldorf. El desafío ahora es mantener el altísimo nivel que mostró en el Brujas en una liga mucho más exigente, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que seguramente estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro mientras busca asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no hay que olvidar que ha tenido bastantes lesiones y le ha costado encontrar regularidad a lo largo de sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de venta futura en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta operación podría acabar siendo un negocio excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él como la próxima gran estrella de Alemania, pero sigue teniendo solo 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa sea que Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso perfectamente elegido en el momento justo. Adeyemi parecía una futura superestrella cuando se incorporó al Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de cuajar. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podía, por fin, explotar todo su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el precio del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo remodelada radicalmente este verano. En pocas palabras, da la sensación de que es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a tener una plataforma mejor para, por fin, hacer realidad su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers se hubiera ido al Arsenal, recién proclamado campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa acabó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental por delante, y aun así el vigente campeón de la Europa League fue totalmente incapaz de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Fichó a Rogers procedente del Middlesbrough hace solo dos años y medio por un precio inicial de 8 millones de libras. Ahora lo ha vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad desorbitada que ayudará mucho al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está tremendamente frustrada ahora mismo, porque siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios del club están maniatados por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que este verano Rogers pusiera rumbo al norte de Londres y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha arrollado al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del «escuadrón bomba» de los Blues aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, sin embargo, es que se hayan producido avances entre bastidores para encontrar un nuevo destino a Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y apenas un gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera con Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro sin duda podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía entre ceja y ceja marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, y está claro que hizo un gran trabajo con futbolistas como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de tener minutos en un equipo más débil jugaron un papel todavía más decisivo en el sorprendente traslado de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en constante estado de agitación, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones «cold» en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La tendencia de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del español lo pasó realmente mal mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ya que solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada a lo grande, terminando cuarto en la Premier League y conquistando la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que aún le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es algo muy difícil de asumir, especialmente porque Amadou Onana afronta una larga baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ninguna señal de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de concretarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y con tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula mucho desgaste, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del nerviosismo en Old Trafford tras el fracaso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United quedara fuera de mercado en las operaciones por sus grandes objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que reafirmó su clase en la Copa del Mundo. Así pues, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la marcha de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este precio, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni él mismo pensaba que todavía podía llegarle. Desde hace tiempo se viene señalando a Tielemans como un jugador destinado a fichar por uno de los grandes de la Premier League pero, después de cumplir 29 años en mayo, no parecía realmente que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y tampoco habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente en otro nivel en cuanto a prestigio, lo que convierte este en un movimiento enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandes del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa tras acordar la venta de uno de sus jóvenes más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares durante toda la temporada 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando sustituyó a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en variables, por un centrocampista que todavía no es titular fijo fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio importante con Santos, que fue fichado en 2023 como un joven de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras. La cínica decisión empresarial deja un regusto amargo, pero la importante cantidad puesta sobre la mesa significa que probablemente la operación era demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de clase mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de perder a sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y del Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con prisas a Santos para evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando su pretemporada arranque el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones del United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a nada, pero Santos no está al nivel de sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. Los Red Devils necesitan efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí han pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más niveles por alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti después de una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de "fútbol regular en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con la posibilidad de que lleguen otros jugadores en plena remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la continua rotación en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que implicará de forma natural más minutos dado que su club, pronto anterior, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, tras poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain apoyado por Catar. Sin embargo, el Liverpool dio después a las Urracas un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En lugar de eso, se tiraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que llevó al equipo de Eddie Howe a terminar 12º en la clasificación. Estaba claro mucho antes del final de una campaña catastrófica que Anthony Gordon se iba a marchar, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente este ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también Bruno Guimaraes, el capitán, tiene segura su salida en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecina todavía más sufrimiento, lo que significa que los aficionados ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también será malgastada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Spurs decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto al debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Spurs necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño del mercado de fichajes supervisado por el antiguo presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club dejar atrás a sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali dejaba el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera dinero suficiente para cumplir el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, e incluso la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, lo que es innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi sigue en el Spurs más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior cirugía lastraron la temporada 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos cuando está en su mejor nivel, por lo que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan una operación bastante pobre para el Inter, que podría haber pedido mucho más en el mercado actual por un futbolista al que todavía le quedaban dos años de contrato. También es cierto que el Inter pudo haber tenido las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está labrando una reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de La Liga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según los informes, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida del mito del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del perfil derecho que, posiblemente, resulta más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser un parche decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento así, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habría querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, aportando 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, al tiempo que ayudó al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda, se ha ganado lo que podría ser su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si deja a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según los informes, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que ayudará en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham bajó que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de enorme clase que ya despertaba muchas miradas de admiración entre los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Por ello, su salida no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta impactante, sin embargo, es que el West Ham haya logrado obtener exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la merecidamente criticada directiva del club merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke ya fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que brillaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para remodelar su mediocre centro del campo y, por ello, estuvo dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner las cifras en contexto, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a simple vista. Fernandes fue relacionado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: Manchester United, Liverpool y PSG. Sin embargo, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. No obstante, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin ninguna duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación sobre cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once inicial, y puede que eso no hubiera ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se lo llevara. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado desde el Genk por poco más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha logrado ganar títulos en los Países Bajos de forma constante a pesar de verse obligado continuamente a vender a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas por sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria ante Países Bajos en dieciseisavos de final. Sin embargo, como declaró el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue un movimiento reactivo por un jugador cualquiera que se dio a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje “soñado” por “uno de los clubes más grandes del mundo”, aunque hacerse un hueco en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría resultar una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari todavía están por delante, ahora mismo está exultante y cree, comprensiblemente, que puede convertirse en una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene visos de ser otra operación muy astuta del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea expresaron su interés, se distrajo y siempre pareció una batalla cuesta arriba retenerle. Nota: A

    Para el Chelsea: Un indicador interesante de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, más que como entrenador. Según los informes, el español dio luz verde a esta operación, y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Un lateral versátil, rápido y poderoso, se espera que Palestra, nombrado Defensor del Año de la Serie A 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería estar bien adaptado a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, después de desembolsar hasta 55 millones de euros, da la sensación de que el Chelsea ha pagado de más; se trata de una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y además sigue siendo un jugador por hacer a sus 21 años, con solo una buena temporada de fútbol de élite a sus espaldas. Por tanto, esto supone un cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea por delante de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y del que se cree que era aficionado, pero el hecho de que la oferta contractual de los Blues, según los informes, cercana a las 100.000 libras semanales, valiera más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter puede ayudar a explicarlo. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado, en una señal de que cada vez más jugadores están dispuestos a dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien puede haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Premio gordo! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma tan ridícula de dinero por un jugador de rotación que no fue titular en un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Conviene recordar que Ramos estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un «falso nueve», algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco le favorece el hecho de que siga desempeñando un papel secundario a nivel internacional por detrás de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una sola operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, simplemente alucinante. Dejemos algo claro desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un enorme potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente todo tipo de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, nadie sabe con certeza por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en la historia del club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su '9'. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece realmente nada parecido a la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad, por fin, para que el eterno suplente pase a ser el gran protagonista. Pensamos que había nacido una estrella cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero futuro, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir apostando por Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de meter de verdad presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era, simplemente, un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar esa narrativa. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, para un equipo de la Serie A es absolutamente gigantesca. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta más del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor vende al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por ello, estarán encantados de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán ese dinero en un sustituto con gran potencial, y el prometedor Luka Vuskovic, del Tottenham, figura en su radar de cara a lo que sería un traspaso por separado tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan escasos de opciones en el eje de la zaga, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresará de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar la sensación de que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que apuntaban a que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a las puertas de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Uno pensaría que una operación rebajada por un jugador de su calibre debería haber costado, siendo realistas, en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham quizá sintió que debía actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece casi seguro de marcharse este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos, el Tottenham incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, todavía no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee la garra y la capacidad de liderazgo de las que tanto han carecido. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras haber dejado aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante respecto al Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de haberse consolidado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que si quiere ser titular garantizado en un club del llamado ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Tras haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápido. En realidad, el único camino para el Tottenham es hacia arriba tras otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de alejar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el pasado verano por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula de plusvalía por venta del 50 por ciento en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre pareció probable después de una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que Osasuna tenía las manos atadas en lo relativo al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha marchado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones estaban ya en una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. Así pues, el Liverpool ya verá esto como un pequeño golpe sobre la mesa, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por dentro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, con el nuevo entrenador empujando aparentemente para que la operación se cerrara. No obstante, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que ese no será el caso. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre los dos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. Aunque solo tiene 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, e Iraola, su compatriota, debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá que pelear para ganarse un puesto en el once, y eso podría exigirle mejorar su producción general, con el Liverpool todavía supuestamente decidido a ir a por el muy bien valorado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo referente al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin en primer lugar. Si los reds le hubieran atado a un nuevo acuerdo cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25, en la que ganaron el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como se dio todo, habría sido absolutamente extraño que el Liverpool accediera a las mareantes exigencias salariales de Konate, supuestamente de unas 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores sonados, y con unas negociaciones agotadoras que se habían alargado durante meses y meses sin llegar a ninguna parte, pese a que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. Al menos, el Liverpool ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Así pues, cabe suponer que el Real Madrid le dará a Konate, objetivo de largo recorrido, el tipo de salario astronómico que está buscando, lo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo pobre que estuvo el central durante toda la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en un buen día y, con 27 años, probablemente aún no ha alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores días, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Konate difícilmente es una solución de primer nivel, no obstante, y este movimiento tiene pinta de poder torcerse muy rápido dada la intensa atención que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que se dispone a conseguir tanto su fichaje soñado por el Real Madrid como el salario descomunal que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con los tipos de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un traspaso gratis al Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor nivel, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el nuevo Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, está lejos de estar garantizado que sea capaz de hacerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era básicamente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó unas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que llevaba tiempo gestándose. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrar. No solo ha conseguido el Real Madrid a un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además le ha ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Después de meses de especulación, sobre la que incluso el propio Bernardo llegó a pronunciarse, el traspaso al Camp Nou parecía hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Sus mejores días están, sin ninguna duda, ya detrás de Silva, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid se adelantó al Barça en la operación por el internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar una temporada más en el Etihad. Esta vez no había forma de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en uno de los superpoderes tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su lugar no es ninguna duda un desafío que aceptará con gusto y que disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 M€)

    Para el Chelsea: Este parece un movimiento extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle salir con pérdidas resulta un tanto desconcertante. En su mejor versión, se puede decir que está entre los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en primer lugar cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había dado a entender entre bastidores su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estarán satisfechos con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares), al considerar que no era intocable. De hecho, puede que les hubiera costado sacar más que eso en futuras ventanas de fichajes por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también significa que una plantilla muy escasa de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda cubrir ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su ofensiva de fichajes temprana con una incorporación sorprendente. El club ya hizo una gran inversión el verano pasado en un lateral izquierdo para traer de vuelta a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido gastar a lo grande por Cucurella, a quien, según se informó, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en la cima de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel puede esperar realmente sacar el Real Madrid de él? Eso sí, al menos tiene los rasgos de un jugador «de Mourinho», por su energía y agresividad. El Real también se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que algo tendrá que pasar necesariamente en términos de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el principal beneficiado de este movimiento es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea a la deriva y ha fichado por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, al haberse sentido desencantado con la manera en que BlueCo estaba gestionando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que terminara en el Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente diciendo que sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Teniendo en cuenta que aparentemente fue una apuesta de Mourinho, tiene además muchas opciones de asentarse como jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la vista del elevado coste de la operación, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la notoriamente impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente dadas sus conexiones con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para sustituirlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, y hasta habría vendido a Robertson en el mercado invernal si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas desde la Roma. El problema ahora, no obstante, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 del Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó obviamente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, claro, pero los Spurs seguían contando con Destiny Udogie y con el polivalente Djed Spence para elegir, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y sin duda puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a implantar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que llegue por fin gratis es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había quedado relegado al papel de segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería jugar con regularidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en un buen momento a Norteamérica, pero nunca hubo opción alguna de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía otras opciones además de los Spurs, y entre los clubes que supuestamente estaban interesados en fichar al capitán de Escocia se encontraba la Juventus. Por eso, resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por los pelos el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. No obstante, puede que Robertson considere ahora al Tottenham una opción más atractiva de lo que era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto ni a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien ese dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Liga de Campeones a posibles nuevos fichajes, y su patético 12º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar grandes cantidades en fichajes desde hace ya bastante tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no es una buena señal que su primer movimiento, después de por fin poner su casa en orden, sea gastar 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería ser, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría firmar un buen Mundial, lo que haría que el precio pareciera más razonable, y también se ha señalado que el scouser marcó 10 goles en la Liga de Campeones de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron ante el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de cifra goleadora que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más opciones de darle a Flick lo que quiere de un extremo y cobrará menos que Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: Lo que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente en los dos últimos años, Gordon ha conseguido el fichaje por un gran club que lleva claramente tiempo persiguiendo. Él mismo admitió que se dejó seducir por anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y al que también apoyaba de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás comprensiblemente ante el precio exigido, y ahí radica ahora el gran desafío para Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado entre goles y asistencias un total de 28 en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente casi no se crea su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle