James Trafford es el próximo portero titular de Inglaterra; DEBE abandonar el Manchester City este verano para empezar a presionar a Jordan Pickford

La victoria en la final de la Carabao Cup ante el Arsenal se bautizó rápido como «la final de Nico O’Reilly», quien, formado en la cantera del City, marcó los dos goles del 2-0. Pero fue gracias a Trafford, también producto de la cantera, que el equipo llegó a esa situación en primer lugar.

Trafford realizó una triple atajada ante Havertz y Saka en los primeros minutos y se mostró imperturbable en su debut en el estadio nacional.

Mientras Mikel Arteta era criticado por elegir a Kepa Arrizabalaga en vez de a David Raya, la decisión de Pep Guardiola de premiar a Trafford por sus actuaciones previas resultó acertada.

El portero agradeció a Guardiola, pero admitió lo evidente: había regresado al City desde el Burnley con la promesa de ser titular, hasta que el club fichó a Gianluigi Donnarumma y le quitó el puesto.

«Significa mucho tener la confianza de Pep. Es un reconocimiento a mi trabajo en los entrenamientos y en la copa», afirmó. «Cada vez que juego, lo doy todo. No ha sido fácil no jugar con regularidad; a veces ha sido muy duro, pero cuento con un grupo increíble de personas a mi alrededor».