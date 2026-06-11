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Adhe Makayasa

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James Rodríguez respalda la candidatura de Luis Díaz al Balón de Oro, mientras Colombia se prepara para el Mundial

L. Diaz
James Rodriguéz
Colombia
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James Rodríguez, capitán de Colombia, cree que su compañero Luis Díaz es candidato al Balón de Oro tras su gran temporada con el Bayern. El centrocampista asegura que un buen papel en el Mundial confirmaría el nivel del extremo, lo que aumenta la ilusión del país.

  • Díaz destaca en su primera temporada en el Bayern

    Díaz llega al torneo tras una gran temporada con el Bayern de Múnich, con el que ganó la Bundesliga y la DFB-Pokal. El extremo de 29 años marcó 26 goles y dio 23 asistencias en todas las competiciones; solo su compañero Michael Olise le superó en asistencias en la liga.

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  • Luis Diaz ColombiaGetty

    Díaz, un prometedor talento

    El veterano mediapunta Rodríguez cree que su brillante compatriota ya está en la élite del fútbol moderno. Sobre las opciones del extremo de ganar el Balón de Oro, Rodríguez declaró, según Fabrizio Romano: «¿Luis Díaz como Balón de Oro? ¿Por qué no? Para mí, ya está entre los cinco mejores del mundo. Si llegamos a la final, puede ganarlo».

  • A la caza de la historia del fútbol colombiano

    Una campaña internacional exitosa podría hacer de Díaz el primer colombiano en ganar el Balón de Oro. Radamel Falcao fue quinto en 2012 y James Rodríguez, octavo en 2014 tras ganar la Bota de Oro. La expectación crece, pues la ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres, por primera vez fuera de París para conmemorar su 70.º aniversario.

  • Colombia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Nos espera el primer partido del Grupo K

    Colombia afina su táctica para que sus estrellas trasladen al equipo nacional su buen momento de club. Con plantel completo, los sudamericanos debutarán el 18 de junio ante Uzbekistán en un grupo que también incluye a la República Democrática del Congo y a Portugal.

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