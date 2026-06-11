James Rodríguez respalda la candidatura de Luis Díaz al Balón de Oro, mientras Colombia se prepara para el Mundial

El veterano mediapunta Rodríguez cree que su brillante compatriota ya está en la élite del fútbol moderno. Sobre las opciones del extremo de ganar el Balón de Oro, Rodríguez declaró, según Fabrizio Romano: «¿Luis Díaz como Balón de Oro? ¿Por qué no? Para mí, ya está entre los cinco mejores del mundo. Si llegamos a la final, puede ganarlo».