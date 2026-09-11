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James Rodriguez regresa a Colombia después de que Atlético Nacional complete el sorprendente fichaje de la exestrella del Real Madrid
El creador de juego sella su regreso a casa
Nacional dio un gran golpe en el mercado de fichajes al anunciar oficialmente el fichaje de James justo antes de que se cerrara el plazo de inscripción de agentes libres. El capitán de Colombia acordó un contrato inicial de un año con opción de ampliarlo con el gigante antioqueño. El cambio supone apenas el segundo club de la máxima categoría colombiana en su carrera, después de haber debutado como profesional con Envigado en 2006.
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El club celebra un fichaje monumental
La directiva de Nacional confirmó la llegada del mediapunta a través de una emotiva publicación en sus canales oficiales de redes sociales el jueves por la noche.
Al anunciar el fichaje estrella, el club publicó un comunicado oficial en X: «Esto no es solo un anuncio. Este es el resultado de trabajar por puro amor a este equipo. Un trabajo diario e incansable, realizado en silencio por tantas personas para hacer a Nacional más grande cada día. Cuando un club trabaja únicamente para el club, la grandeza no es solo palabrería, es el resultado natural».
Para culminar un anuncio que sacudió el fútbol sudamericano, Nacional añadió: «Confiabas. Creíste. Era inevitable. James Rodriguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande».
Negociaciones llevadas con total secretismo
Antes de comprometer su futuro con Medellín, el jugador de 35 años había estado fuertemente vinculado con un movimiento al Avellino, de la Serie B italiana. James seguía sin equipo desde julio, después de poner fin a un breve periodo de ocho partidos en Minnesota tras el recorrido de Colombia hasta los octavos de final del Mundial de 2026. La capacidad de Nacional para negociar y cerrar el acuerdo completamente por debajo del radar lo convierte en uno de los golpes de mercado más sorprendentes de la historia del fútbol colombiano.
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La puesta a punto física, prioridad en la agenda
James se centrará en recuperar rápidamente su forma competitiva después de no jugar un partido oficial desde que representó a Colombia a nivel internacional a principios de julio. La llegada del ex ganador de la Bota de Oro del Mundial está llamada a aportar una visión de élite al ataque de Nacional en su intento por conquistar el título de la Categoría Primera A. La rapidez con la que el mediapunta se integre en el sistema táctico será seguida muy de cerca por los aficionados a lo largo de la temporada.
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