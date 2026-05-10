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James Rodríguez podría dejar el Minnesota United y retirarse tras el Mundial 2026
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¿El Mundial y luego la retirada?
Minnesota podía prorrogar el contrato de Rodríguez hasta el final de la temporada, pero debía decidir antes del 1 de junio y, según se informa, tener en cuenta los deseos del jugador de 34 años. Se espera que Rodríguez deje el equipo tras el partido del miércoles contra el Colorado Rapids, según The Athletic. Podría ser su último partido con el club, ya que algunas informaciones de Colombia indican que piensa retirarse tras el Mundial.
Las estadísticas de la etapa de James en la MLS
Se espera que Rodríguez sea la figura clave de la selección colombiana en el torneo de este verano, pero en el Minnesota no ha estado a la altura. Ha disputado solo seis partidos con el club y ha estado prácticamente indisponible.
Su mejor partido fue quizá ante el LAFC el 25 de abril, cuando jugó 63 minutos en la ajustada derrota 1-0 de los Loons.
La nota positiva es que, al no ser jugador franquicia, fichó con un salario bajo.
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Encaja en el contexto general
La falta de impacto de Rodríguez en Minnesota sigue una tendencia reciente. Desde su irrupción en el Mundial 2014, suele brillar con Colombia, pero le cuesta hacerlo en los clubes. Como resultado, ha pasado por varios equipos: Real Madrid, Everton, Al-Rayyan, León y otros. Si no juega este domingo o miércoles con Minnesota, será su paso más breve por un club, superando las seis apariciones que sumó con el Rayo Vallecano.
¿Y ahora qué?
El Minnesota United se enfrentará al Austin FC el domingo y luego al Colorado Rapids el miércoles. Colombia debutará en el Mundial el 17 de junio contra Uzbekistán.