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James Rodriguez Colombia GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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James Rodríguez no cumplió las expectativas generadas en 2014, pero este icono del Mundial aún puede liderar a Colombia, una de las revelaciones del torneo

Analysis
World Cup
Colombia
James Rodriguéz
FEATURES
Uzbekistán vs Colombia

James Rodríguez afirma que, cada vez que pisa un campo de fútbol, juega para «los que aman el fútbol bonito». Y precisamente esos aficionados se enamoraron de él en el Mundial de 2014. El ‘10’ colombiano, con cara de boy band y una izquierda mágica, se llevó la Bota de Oro y conquistó al mundo con su juego.

De los seis goles que marcó en Brasil, James afirma que el tercero fue su favorito: dejó en el suelo a Maya Yoshida con una gran finta y luego levantó el balón por encima de Eiji Kawashima para sentenciar el 4-1 sobre Japón en la fase de grupos.

Sin embargo, su gol ante Uruguay en el partido siguiente le cambió la vida.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH50-COL-URUAFP

    «Sello de calidad excepcional»

    En el minuto 28 de los octavos de final en el Maracaná, James controló el balón fuera del área uruguaya y, de volea izquierda, lo coló en la red tras rozar el larguero.

    Hasta LeBron James quedó impresionado por la brillantez del colombiano, quien también anotó el segundo tanto en la victoria 2-0 en Río.

    «Tío, viendo este partido de Colombia», tuiteó la estrella de la NBA, «¡creo que ya tengo a mi jugador favorito del Mundial!».

    Arsène Wenger, entonces técnico del Arsenal y conocedor del jugador del Oporto, se mostró «absolutamente asombrado por la calidad de las actuaciones de James» en Brasil.

    «Me impresionaron su inteligencia en los pases, agilidad y fluidez», declaró el francés a beIN Sport. «Además, decidía muy rápido. Sus pases en profundidad fueron fantásticos.

    Simplemente querías verlo con el balón, y cuando quieres que alguien tenga el balón, siempre es señal de una calidad excepcional. Y él, sin duda, la tiene».

    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    «¿Por qué no puede ser el mejor?»

    Florentino Pérez también estaba encantado con James. Tan solo tres semanas después de que el centrocampista ofensivo quedara eliminado del Mundial tras perder 2-1 en cuartos de final contra Brasil, el entonces jugador de 23 años sonreía al cumplir su «sueño» fichando por el Real Madrid.

    James se convirtió en el nuevo ídolo del fútbol mundial y le esperaba el estatus de superestrella en el Bernabéu.

    «Es uno de los mejores jugadores del mundo», afirmó Carlos Valderrama, ídolo de la infancia de James. «¿Por qué no puede convertirse en el mejor?».

    Su talento parecía ilimitado: técnica excepcional, gran visión de juego y un disparo potente. Además, era inteligente.

    “Lo más sorprendente de James”, explicaba el seleccionador colombiano José Pekerman en 2014, “es que, a pesar de su corta edad, hace cosas que a la mayoría de los futbolistas les lleva años comprender”.

  • Real Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey: Quarter FinalGetty Images Sport

    «El chico no está concentrado»

    Sin embargo, James no comprendió lo que se necesitaba para disfrutar de una carrera larga y exitosa al más alto nivel, lo que provocó que, con el tiempo, cayera en desgracia no solo en el Real Madrid, sino también en el Bayern de Múnich.

    «El chico no está centrado», declaró el exmédico de la selección colombiana, Héctor Fabio Cruz, a Futbolred en 2019. «En vez de prepararse para la nueva temporada, se fue a arreglarse las cejas y el pelo cuando debería haber estado trabajando.

    Los grandes equipos como el Madrid esperan jugadores bien preparados, pero su actitud no es la adecuada. Un futbolista que pasa meses alejado del campo y va de club en club. Si se preparara como debe, no sufriría nada de esto.

    Cristiano Ronaldo se tomó una semana de vacaciones tras el Mundial de 2018: se fue en yate con su familia a Grecia y, a la semana siguiente, ya tenía a 15 personas preparándolo para la temporada; es el tipo más profesional que conozco. James, en cambio, salió lesionado de ese mismo Mundial, alquiló un avión privado, se fue a la playa y se relajó. Eso no puede ser.

    Ya predije que le iría mal porque no trabaja».

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-WEST BROMAFP

    Ancelotti, el favorito

    El exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, nunca tuvo problemas con James. Para el italiano, lo que al colombiano le faltaba de esfuerzo lo compensaba con creatividad, así que trató de llevárselo consigo a todos lados.

    «Cuando lo fiché para el Everton, todos temían que no aguantara la intensidad de la Premier», recordó Ancelotti en 2020. «En los cuatro primeros partidos hizo solo siete sprints, ¡y suma más asistencias y goles que sprints! ¿Qué se le pide a un jugador?

    Cuando estaba en el Milán, fichamos a Ronaldo. Al llegar pesaba 100 kg. Antes del primer partido le dije: “No puedo alinearte, debes bajar de peso”. Él respondió: “¿Qué quieres que haga? ¿Marcar o correr? Si es correr, ponme en el banquillo; si es marcar, ¡alíneame!”.

    «Lo puse de titular. No corrió, pero marcó dos goles. Con James pasa lo mismo».

  • FBL-COPA AMERICA-2024-COL-PANAFP

    Totalmente comprometido

    James admite que el constante respaldo de Ancelotti es vital para él, pues solo rinde al máximo cuando siente la plena confianza de su técnico. Sin embargo, no todos los entrenadores ven más ventajas que inconvenientes en él: ha jugado en siete clubes en los últimos cinco años.

    De hecho, en enero seguía sin equipo, pero nunca se dudó de su convocatoria con Colombia para el Mundial 2026.

    ¿La razón? Con su país nunca ha habido dudas sobre su compromiso.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-BOLAFP

    Rey Jacobo

    Para James, capitán de Colombia, ser líder de la selección es el mayor honor. A sus 34 años aún puede ampliar su palmarés en el Mundial.

    Quizá otra Bota de Oro sea inalcanzable, pero, como mostró al ser nombrado Mejor Jugador de la Copa América 2024, su visión sigue intacta y cuenta con delanteros dispuestos a seguirlo, encabezados por el extremo del Bayern, Luis Díaz.

    Diaz, sin duda el mejor colombiano hoy, ve en James al auténtico referente. Para el ex del Liverpool, el “Rey” sigue siendo “el ídolo de los ídolos” tras sus hazañas en Brasil hace más de una década.

    ¿Qué podrá lograr en su tercer y último Mundial? Tendrá el respaldo de sus compañeros, del seleccionador, de toda Colombia y de quienes disfrutan el fútbol bonito.

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