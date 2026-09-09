La afición del Avellino está soñando de verdad con el golpe James Rodríguez. La estrella colombiana, protagonista con la camiseta de su selección también en el último Mundial 2026 de Estados Unidos-México-Canadá, está de hecho sin equipo y negocia con el club biancoverde para firmar como agente libre. No será, si se concreta, solo una operación comercial, porque el ex del Real Madrid y el Bayern de Múnich busca un club para relanzarse y seguir jugando.
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James Rodríguez al Avellino es posible: cifras y detalles de la oferta
LA CONFIRMACIÓN DEL PRESIDENTE
Quien confirmó la posible llegada de James Rodríguez fue el presidente del Avellino, Angelo Antonio D'Agostino. En declaraciones a Ottopagine al margen de un evento, el dueño de los Lupi subrayó la negociación en curso:
«¿James Rodríguez? Lo estamos pensando. Parece que el jugador ha dado su disponibilidad, pero hay que verlo. Hay una negociación abierta, está ahí, ahora veremos un momento. James quiere seguir jugando otros dos años más, por lo que me parece entender. Todavía no quiere salir del mundo del fútbol. Hemos hablado con uno de los agentes para intentar convencerlo».
LOS DETALLES
Son horas decisivas y sobre la mesa el Avellino ha puesto una oferta importante al jugador: contrato de un año con opción por una temporada más en caso de ascenso a la Serie A. Al jugador, que en Minnesota con su último contrato percibía más de 5 millones de euros, se le ha propuesto un salario descomunal para una sociedad como la irpina de unos 2 millones de euros, bonus incluidos.
CARRERA EN LA CIMA
James Rodríguez está libre en el mercado tras dejar el pasado 30 de junio el club estadounidense Minnesota United. A lo largo de su carrera también ha vestido las camisetas de Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y León.
Lo ha ganado todo y en su palmarés figuran nada menos que 25 títulos: 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 1 Europa League, 2 Supercopas de Europa, 3 ligas portuguesas, 2 ligas españolas, 2 ligas alemanas, una liga argentina, una Supercopa de España, una Copa de Alemania, una Copa de Portugal, 2 Supercopas de Alemania, 3 Supercopas de Portugal, una Copa de Brasil y una Supercopa de Brasil. Por último, fue máximo goleador y, por tanto, Bota de Oro en el Mundial de 2014.
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