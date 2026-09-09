James Rodríguez al Avellino es posible: cifras y detalles de la oferta

Quien confirmó la posible llegada de James Rodríguez fue el presidente del Avellino, Angelo Antonio D'Agostino. En declaraciones a Ottopagine al margen de un evento, el dueño de los Lupi subrayó la negociación en curso:

«¿James Rodríguez? Lo estamos pensando. Parece que el jugador ha dado su disponibilidad, pero hay que verlo. Hay una negociación abierta, está ahí, ahora veremos un momento. James quiere seguir jugando otros dos años más, por lo que me parece entender. Todavía no quiere salir del mundo del fútbol. Hemos hablado con uno de los agentes para intentar convencerlo».