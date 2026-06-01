¡James Milner, récordman de la Premier League, se retira! El exjugador del Liverpool y del Manchester City explica por qué cuelga las botas a los 40 años

Milner, que cumplió 40 años en enero, se retira tras casi 25 años en la élite. El veterano del Brighton se despide con 658 partidos en la Premier League, superando el récord de 653 de Gareth Barry.

El exinternacional inglés jugó en Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton durante 24 temporadas en la máxima categoría. «Tras 24 campañas en la Premier League, siento que es el momento adecuado para poner fin a mi carrera como jugador», declaró Milner al anunciar su retirada. «Dejo el fútbol con inmenso orgullo, gratitud y recuerdos que me acompañarán el resto de mi vida.

Desde mi debut con el Leeds United, el equipo de mi infancia, a los 16 años y mi récord como el goleador más joven de la Premier League, nunca imaginé el camino recorrido, desde no poder levantar el pie el año pasado hasta volver y ayudar al Brighton a clasificarse para Europa por segunda vez en su historia a los 40 años.

Defender los colores de Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton, además de un mes inolvidable en Swindon, ha sido un gran privilegio.

He tenido la suerte de vivir momentos inolvidables, desde luchar por la permanencia hasta ganar trofeos, jugar en Europa y representar a mi país. Pero, por encima de todo, son las personas y las amistades que he forjado a lo largo de mi carrera las que atesoraré para siempre.

A mi familia, gracias por cada sacrificio, cada kilómetro recorrido y cada momento de ánimo. Nada de esto habría sido posible sin vosotros.

«Dejo el fútbol con inmenso orgullo, gratitud y recuerdos que me acompañarán siempre. El fútbol me ha dado mucho más de lo que imaginé y siempre estaré agradecido».