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James Maddison se siente «avergonzado» por la lucha por el descenso del Tottenham, mientras intenta evitar que se repita una lesión «catastrófica»
La derrota en el derbi londinense agrava los temores por la permanencia
La lucha del Tottenham por evitar el descenso se definirá en la última jornada tras perder 2-1 en Stamford Bridge el martes. Los goles de Enzo Fernández y Andrey Santos pusieron al Chelsea arriba, y aunque Richarlison recortó al final, no bastó.
El tropiezo deja a los Spurs 17.º, a solo dos puntos del descenso, a una jornada del final. Una victoria les habría salvado; ahora visitan al Everton el domingo con la permanencia en juego. Si el West Ham, 18.º, gana al Leeds y el Tottenham pierde, el club londinense caerá a la Championship.
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Maddison desahoga su frustración por la lucha contra el descenso.
Tras el partido, Maddison reconoció el bajón del equipo: «Tenemos que darlo todo por el club, por el escudo, por la afición. Es vergonzoso estar en esta situación. Necesitaremos a nuestra gente, que esta noche ha sido increíble. Tenemos la mejor afición visitante de la liga».
Reconoció que habían desperdiciado una gran oportunidad de asegurar la permanencia antes de la última jornada. «Sabíamos que cualquier resultado nos vendría muy bien en la lucha. No pudo ser», añadió. «Presionamos mucho en los últimos 20 minutos. Fue un partido igualado; no recuerdo muchas ocasiones de ellos».
Persisten las preocupaciones sobre la forma física tras una operación de ligamento cruzado anterior
Las lesiones han mermado la temporada de Maddison, que no regresó hasta abril tras una grave operación de ligamento cruzado anterior. Para el exjugador del Leicester, el desgaste mental de volver tras tanta inactividad es evidente y reconoce el riesgo de jugar al máximo nivel tan pronto.
«Cualquiera que haya trabajado en el fútbol o sufrido esta lesión sabe que no es fácil volver. Sería catastrófico para mi carrera si pasara algo», añadió Maddison.
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Una cita con el destino contra el Everton
El Tottenham afronta la última jornada de la Premier League con su futuro en juego. A pesar del riesgo de lesiones, Maddison asume la responsabilidad de brillar cuando Roberto De Zerbi le dé la oportunidad. Como principal fuente de creatividad, sobre él recae la presión de aportar los destellos que mantengan a los Spurs en la categoría. El mediapunta admite que aún busca su mejor ritmo.
«Llevo mucho tiempo fuera, así que no voy a estar en mi mejor momento», explicó. «He sufrido una lesión grave y hay que respetar un poco la lesión. Voy a hacer lo que pueda el domingo. [Ser creativo es] mi trabajo, es por lo que me pagan. No he jugado mucho esta temporada, pero cuando esté en el campo intentaré ayudar al equipo».