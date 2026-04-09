James Maddison responde a las preguntas sobre su físico tras viralizarse un vídeo suyo en el gimnasio del Tottenham durante su recuperación de una lesión del ligamento cruzado anterior

Maddison, que lleva 247 días de baja, apareció en unos vídeos haciendo ejercicios de fuerza para recuperar la potencia en las piernas tras una rotura del ligamento cruzado anterior.

Los aficionados más observadores apuntaron a una notable diferencia de masa muscular entre sus piernas: la derecha parecía más delgada, lo que hizo temer un estancamiento en su recuperación, justo cuando los Spurs luchan contra una inesperada amenaza de descenso en la Premier League.



